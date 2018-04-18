司法話題》陳鴻斌案 爆法官隱匿公文

2018-04-18

〔記者吳政峰、施曉光／台北報導〕台北高等行政法院前法官陳鴻斌涉嫌騷擾女助理，原被職務法庭判免職，再審後於婦女節改判罰薪俸一年，引起移送機關監察院不滿，十七日以「合議庭組成違法」為由提起再審；監委王美玉、方萬富另爆料案外案，指審判長林文舟未把陪席法官謝靜慧的簽呈交出，涉嫌隱匿公文，已另移送法辦。

未轉交陪席法官簽呈

根據「法官法」規定，公懲會委員長為職務法庭審判長，陳鴻斌案因行政作業關係，原由林文舟代理審判長，到了去年十二月，石木欽就任公懲會委員長後，林卻未把審判長一職交還石木欽，方萬富質疑他罔顧法官法。

方萬富指出，林文舟以「司法院職務法庭法庭配置及代理順序表」的「備考欄事由」擔任審判長，說法牽強；且謝靜慧審理時就發現此事，三月二日還特地寫簽呈請林文舟轉交石木欽，希望石能就此事，召集十二名職務法庭法官開會討論解決之道。

謝靜慧還把簽呈副本送交合議庭其他成員與石木欽，石因遲未收到轉交正本，三月五日便請林說明。林回應根據「法定法官原則」，審判中不宜任意更換法官，且其他成員也認為不用更換審判長，強調「合議庭組成合法」。

監院調查報告指出，職務法庭書記官長林玉苹曾就簽呈一事致電林文舟，林文舟承認確有收到謝的簽呈，但已與石木欽溝通過，無須核閱呈轉，且原簽已處理掉了。方萬富認為這已涉犯「刑法」第一八三條毀棄、損害、隱匿公文罪，最重可處五年徒刑，將移請法務部辦理。

林文舟否認涉嫌隱匿

王美玉除質疑判決結果是「性別歧視」，漠視助理與法官權力不對等，未詳加審酌被害人說詞，忽略「消除對婦女一切形式歧視」公約意涵，還批評「有人吃了公文」，她義無反顧提起再審，強調本案凸顯司法系統的性平，還有很長的路要走。

公親變事主的林文舟表示絕未「隱匿公文」，相關資料都已請司法院函轉監察院，謝的簽呈因被視為不同意見，所以被放在評議簿中，如真的被調查，他也沒意見，盼能藉此釐清事實真相。而上媒體解釋判決的受命法官陳志祥，日前也被司法院送交法評會評鑑。

監察院的再審聲請已於昨天送至司法院職務法庭，司法院秘書長呂太郎表示「樂觀其成」。

已婚的陳鴻斌趁老婆不在家，以「當天晚上free」約助理外出牽手散步，乘隙偷親女助理嘴角，並陸續發生騷擾行為，原被認定八項言行不檢，判免職並轉任司法事務官，薪水只剩三分之一；再審後改認定僅成立三項騷擾，改判回復法官身分，外界抨擊「法官相護」。