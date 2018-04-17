男狼師 誘7男學生共浴

2018-04-17

被控藉指導課業 多次突襲下體

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕兼任排球教練的桃園某國中三十四歲陳姓英文男老師被控藉教授英文、指導排球，多次突襲男學生下體、臀部，甚至以「教育觀點」邀男學生到住處共浴、互洗私密處，更有男學生成績退步，陳師就捏「蛋蛋」懲罰，被害人控訴：「儘管我流淚抗拒，老師還是一直捏、一直捏，至少被捏了三十下！」受害人數至少七人，桃園地檢署昨依對十四歲以上未滿十六歲少年猥褻、利用權勢猥褻等罪嫌將陳男起訴。

桃園市政府教育局表示，已停聘陳男、靜候調查，為避免類似案件發生，已請校方落實巡堂機制、了解師生互動分際，加強性平教育宣導。

學生成績退步 就捏「蛋蛋」懲罰

起訴指出，教授英文的陳男（羈押中）另指導學生自行成立排球隊，學生把他當成「排球教練」看待，陳師另於住處開設英文課後輔導班，卻涉嫌於二○一六、二○一七年間，至少對七名年僅十四、十五歲的男學生伸狼爪。

男學生指控，國三下學期到畢業期間，陳師曾多次對他性騷、猥褻，有次他在排球場收拾球具，陳師突然靠近親吻他的嘴唇，另一次在排球場做仰臥起坐，陳師突然伸手握、捏他的下體，最讓人無法接受的是，某次段考後陳師以他成績不佳為由，強行握、捏他下體，成績退步一分就一下，他至少被捏了三十下，老師絲毫不顧他流淚抗拒。

流淚抗拒 「老師還是一直捏」

另名男學生控訴，國三時多次遭陳師在排球場、教室突襲下體，多名同學還被陳師以教英文、指導球技誘騙到住處共浴，洗澡過程中，陳師不時撫摸同學下體，還要求相互搓背，同學幾乎被陳師摸遍全身，甚至「半逼迫」為學生塗抹肥皂清洗臀部及下體；學生若不從，陳師便以「教育觀點」馴服。

有男學生證稱，陳師曾在校內家政教室對一名男同學說「我可不可以親你」，同學雖拒絕，卻礙於陳師一直說服而答應，且有的學長都已畢業，返校練習排球時，也被他帶回住處共浴。

檢方說，至少有七名男學生受害並提告，另有兩名男學生出面作證，檢察官調查發現，有部分男學生因教學、指導練球，對陳師產生「感謝之情」，因此對他的要求才會半推半就答應。