推銷政績 蘇要佈「天羅地網」

2018-04-17

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長蘇貞昌將代表民進黨參選下屆新北市長，主打「政績牌」，不過距離蘇貞昌擔任台北縣長已經十四年，競選團隊要努力讓時下年輕人認識蘇貞昌及他過去八年成績。競選團隊人士說，蘇貞昌對時下年輕人流行語言十分敏感，還曾用「Hen有意思」、「超棒der」等流行用語在臉書發言，與年輕世代溝通上絕沒問題。

流行用語Hen厲害 溝通無礙

競選團隊指出，蘇貞昌在新北市的政績俯拾皆是，「連人行道的一根柱子都可以講出背後故事」，如何把政績包裝成為「新菜色」推出，臉書當然是網路操作最大平台，YouTube、網路直播及新媒體、Instagram等都是重要媒介。

蘇系人士說，蘇貞昌所成立的超越基金會，多年來走遍全台灣各大校園，新北市的學生、家長及老師對基金會都有一定認識，年輕人也對蘇貞昌有基本認識，之後把蘇與超越基金會「串連起來」，建立連結性，也能讓年輕人很快認識蘇貞昌。

蘇系人士指出，政治人物的臉書多由幕僚經營，但蘇貞昌常會自己在粉絲專頁上發文，也會追蹤網友的留言動態。此外，蘇貞昌閱讀量大，掌握新聞時事能力強，對時下年輕人流行的語言有注意，算是很「潮」的資深政治人物，與年輕世代溝通不會有障礙。