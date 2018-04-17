假投票禮讓？ 柯：不好評論

2018-04-17

〔記者郭安家、鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕民進黨是否繼續禮讓台北市長柯文哲連任，五月將與廿七位黨籍北市議員討論，不排除用假投票、匿名問卷進行。對此，柯文哲昨受訪說，別人做什麼不好去評論，他沒什麼意見。談到是否爭取議員支持？柯表示，儘量啦！人活在世界上就是盡力而為；會支持他的議員就會支持，不會支持的還是不會支持，順其自然。

一位不具名民進黨議員表示，如民進黨自行徵召參選台北市長，時代力量等第三勢力勢必與柯文哲結合，柯以母雞之姿輔選、拉票，尤其爭取北市今年七十萬的四十歲以下選民支持，約佔兩百廿萬選民的三成，第三勢力只要於各區吸收到二％至三％議員票即可當選，影響民進黨議會分布席次。

匿名徵詢 綠議員意見分歧

但北市議員王世堅表示，民進黨一向由下而上，基層聲音非常清楚，柯文哲已嚴重背離台灣價值，民進黨不應再跟柯魔鬼交易，被柯政治綁架、感情勒索，黨高層應執行基層集體意志。北市議員顏若芳也說，柯沒中心價值、台灣心，甚至讚揚毛澤東、鄧小平，認同威權統治，她支持民進黨自提市長參選人。

北市議員王孝維說，理解阿公、阿嬤的深綠選民不滿，「民進黨把柯文哲養大，卻發現是個不孝子」，黨內氛圍盼自提參選人，如「市場有需要」，他尊崇市場民意；如要禮讓柯，最困難是如何禮讓，才不會得罪深綠阿公、阿嬤，否則會吊鼎（台語，指生計困難）拖累議員選情。北市議員王閔生認為，反映基層，民進黨要自提人選，他仍尊重黨中央可能考量各方做出對黨發展最適當的判斷。

對於黨中央不排除用假投票、匿名問卷方式詢問意見，議員意見分歧。顏若芳認為可給別人表達意見空間，她可接受；但王閔生認為沒必要，就因為決定困難，二分法未必能真正清楚表達意見。王孝維說，黨中央可徵召，不需要假投票。王世堅也說，廿七位議員無法代表所有市民意見，且綠營選民意見已響徹雲霄，假投票多此一舉、不負責任。