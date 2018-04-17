新油價公式 特定條件可凍漲

2018-04-17

2個月內提出 增穩定機制

〔記者黃佩君／台北報導〕中東局勢緊張推升油價大漲，外界擔心是否重演二○○八年及二○一二年油價漲不停的恐慌。經濟部長沈榮津昨在立法院表示，兩個月內將提出新版油價公式，將增加油價穩定機制，以免影響民生物價；官員透露，目前研擬方案中，將比照電價公式增緩漲及緩跌機制，不排除在特定條件下「凍漲」，具體條件仍在研議中。

本週油價每公升大漲六角，接近四十個月新高。中油副總經理畢淑蒨表示，假如中東緊張局勢未擴及其他中東產油國，不影響原油輸出，接下來上漲時間與空間都不會太大，就算出現市場預估的每桶八十美元高峰，也相當短期，不會是全年平均價格。

沈榮津說，目前電價公式是漲跌半年不超過三％、全年不超過六％，經濟部已請國營會檢討油價公式，增加穩定機制，若中東局勢變化大，油價可不受影響。

經濟部官員透露，目前有數個方案在考慮中，原則上是比照電價公式增加緩漲及緩跌機制，但也不排除在某些條件下「凍漲」；緩漲緩跌的門檻目前仍在研議中，不見得會與電價公式一致。

官員說，另一討論方向是要縮短中油購油及反映價格的時間差，讓油價可即時貼近中油購油成本；依目前油價公式，購油及真正將油售給消費者，有兩到三個月時間差，造成「買低賣高」或「買高賣低」，若國際油價單向漲跌時都相當不利，未來將結合緩漲緩跌機制，讓油價能兼顧即時反應市場與平穩供應。

經濟部指出，國營會正研擬新公式，完成後會到經濟部報告，之後正式進行檢討；因中油並非獨佔事業，尚有其他競爭對手，還要多方討論才能定案。