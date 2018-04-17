815大停電… 中油照領4.4月年終

2018-04-17

經部︰油電糖水年獎均可達4.4月

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部正進行下屬相關國營事業年終獎金考核，因油電糖水各事業體去年均有盈餘，評分後均可達四．四個月年獎。中油去年發生八一五大停電事件，卻仍可領到最高的四．四個月年獎，昨在立法院引發立委們砲聲隆隆，中油董事長戴謙昨表示，中油已將與八一五事件相關自評全數列為零分，但因同仁努力工作，去年稅前盈餘仍有五百多億元，希望能給予鼓勵，也期待國人支持。

中油、台電、台糖及台水去年稅前盈餘陸續出爐，中油達五○四億元，是廿八年以來最佳成績，其次是台電的二○五億元、台糖的廿四億餘元及台水的五．八億餘元︰因盈餘及績效均達標，四家國營事業自評達八十分以上的甲等，以考成獎金加上績效獎金，中油與台電員工最高可拿四．四個月的獎金，以平均薪資來推算，油、電、糖、水事業分別可領到卅三萬元、卅一萬元、廿九萬元及廿七萬元年獎；但最後仍須經行政院拍板。

遭外界批評後，中油董事長戴謙昨除再次針對八一五事件向外界致歉外，也強調中油在年度自評中，已將相關項目自評為零分，唯去年稅前盈餘創高，希望應予適度鼓勵。

經濟部長沈榮津也說，國營事業年獎有一套固定機制，也有聘請外部專家小組進行審查，八一五部分的自評已進行檢討，分數的確是趨近於零；雖然有社會觀感問題，仍須尊重審查機制，相關報告將送至行政院，會尊重政院的最終核定結果。