中信金超車台積 董事年領5075萬

2018-04-17

去年處分中國星巴克收益

統一超董事酬勞跳至第3

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所、櫃買中心昨公布上市櫃公司去年董監酬勞統計，因去年上市櫃公司獲利增加，董監酬勞也水漲船高，平均每位董事酬勞超過兩千萬元的就有七間公司，較前年的五家增加；從二○一四年起連續三年排行第二的中信金控，終於在去年「超車」台積電，成為平均每位董事酬勞（不含兼任員工酬金）最高的上市櫃公司，每位董事可領到五○七五萬元。

台積電去年海賺三四三一億餘元、每股稅後盈餘（EPS）達十三．二三元，一家就「完勝」十四家金控合計獲利的二九二九億餘元，每位董事可領四四九七萬元；中信金控去年獲利約三七二億餘元、EPS約一．九一元。

去年靠著處分中國星巴克大賺的統一超商，排名較前一年躍進，平均每位董事酬勞從第十三名跳到第三名，酬金從前年的一千三百多萬元暴增到四千兩百多萬元；統一也靠認列統一超商的獲利，去年平均每位董事酬勞也增加八百多萬元。

除了排行第一的中信金控跟排行第二的台積電外，第三到第十名分別為統一超商、統一、大立光、彩晶、國巨、台新金控、和泰汽車、友達；跟前年相比，出現大洗牌，統一超商、彩晶、國巨、友達晉升前十名，正新、寶成、富邦金、英業達則被擠出十名外。

中石化股利掛零 董事卻爽發1400萬

比較特別的是，去年賺三二三億元的友達，平均每位董事領一千七百餘萬元，但同為面板廠的彩晶，去年賺六十七億元，平均每位董事則領二千兩百餘萬元；石化廠的中石化，去年賺超過六十億元，平均每位董事爽發一千四百萬元，但股利卻掛零，等於是董監事吃肉喝湯，小股東乾瞪眼。

至於上櫃公司，平均每位董事酬金超過一千萬元的僅有一家股價超過三百元的砷化鎵廠穩懋，介於五百萬元到一千萬元的僅有四家公司，與上市公司董事酬勞動輒超過千萬元差很大。