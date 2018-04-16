司法話題》齊頭式輪調「不利留下優秀檢察官」

2018-04-16

〔記者張文川、王定傳／台北報導〕法務部即將實施檢察官一、二審輪調新制，曾任檢察官的律師林俊儀認為，齊頭式輪調可能影響檢察官的工作熱誠，不利留下優秀檢察官；轉任律師的前檢察官熊南彰則表示，一、二審輪調問題的核心在於充滿人治色彩的升遷制度不公平，「升上二審的檢察官真的比較優秀嗎？」

卸任檢察官 促調薪留住人才

北部一位從檢察官轉任的法官表示，一審檢察官的案量過多是長久以來的問題，由於有六、七成案件經檢察官篩檢過濾後處分不起訴或緩起訴，相較而言，法官的案量當然少許多，若不改善一審檢察官的辦案環境，增添人力或減少案量，檢察官「棄職逃逸」的外流風向將難以轉變。

他說，法官由於有法官法保障，案件採電腦輪分，也無須仰賴長官指定分案的關愛眼神，法官獨立審判亦不須受行政與檢察一體的制度干擾，無可諱言，法官的純淨辦案環境，是多數檢察官嚮往轉任法官的最主要因素。

增加一審人力 改善辦案環境

林俊儀說，年輕檢察官重視的是「勞務分配不均」，認為一審比二審辛苦，質疑二審效能；但從二審檢察官的視角，在激烈的競爭中努力十幾年才升上主任檢察官、再拚上二審，是一種榮譽與肯定，若未來大家都可以上二審，滿三年就回一審，「再怎麼努力都是一樣」的齊頭式輪調，將使工作熱誠打折扣，不利於留下優秀人才。

林俊儀認為，司法體系薪水偏低，若要留住人才，首要得調整薪資，其次是改善一審辦案環境，增加人手以減少檢察官辦案壓力；二審檢察官累積的辦案經驗與智慧，若能編組為類似顧問性質，在重大刑案、貪瀆案協助一審，傳承辦案經驗，才能發揮二審的效能。

升遷充滿人治 凸顯制度不公

熊南彰指出，一、二審輪調議題的核心在於升遷不公，「要升官得背後有人」，升遷遊戲規則停留在人治，有心辦案卻不汲汲營營於官場的檢察官，缺乏長官的關愛，連大案子的邊都摸不到，績效怎會好？要怎麼升官？新的輪調制度，也可能使檢察官失去辦案衝勁，因為只要穩穩的做、不要出錯，遲早可獲升遷，「除了使命感，還有誰會想辦大案？」