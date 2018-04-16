司法話題》一、二審輪調新制拍板 檢憂爆「出走潮」

2018-04-16

〔記者陳慰慈、吳政峰／台北報導〕「一、二審檢察官輪調新制」本月初拍板定案，由基層檢察官組成的「劍青檢改」批評法務部「保護萬年二審」，無法活化人事，而資深檢察官也憂心，大環境不佳，檢察官定位混沌不明，導致不少檢察官選擇轉任法官或當律師，加上「輪調新制」造成一、二審間仇恨與對立，今年恐讓更多檢察官選擇離開，預言將爆發「檢察官出走潮」。

新制做半套 基層失望

「劍青檢改」痛批此方案以二○一八年度為區隔，去年調升二審者不強制輪調，成為「萬年二審」，對新制上路只做半套不買單，不少基層檢察官因此對改革失望，動了另謀出路念頭；有資深檢察官則擔憂，二審回任一審恐遭「職場霸凌」或被邊緣化，齊頭式平等也令人萌生退意。據了解，光北部今年就有三位中生代檢察官遞出辭呈、二審也有六位檢察官選擇退休或離職。

檢察官工作具機動性與挑戰性，案件量大，加上檢方與院方間預算資源懸殊，檢察官申請轉任法官人數攀升，且多數跳槽法院的都是至少工作五年以上的資深檢察官，檢方近年已流失不少優秀人才。據知，台北、新北、士林地檢署今年已有十位檢察官申請轉任法官。

定位不明 檢人心思動

另全台「地方法院檢察署」，二月已全面更名為「地方檢察署」，有檢察官認為，地檢署「去法院化」，檢察官是司法官的身分、獨立性再度引發關注，檢察官的定位問題及是否將調整為行政官，也挑動檢察官的敏感神經，種種不利因素，都使檢察官「人心思動」，加上退撫新制於七月一日上路，據知也有數十名檢察官有意辭職，讓檢察官人力缺口再擴大。

法務部本月三日函頒各檢察機關「一、二審檢察官輪調新制」，「新二審」檢察官任期以三年為限，三年屆滿須輪調回一審，今年前調升二審者的「舊二審」，採自願制回任一審，因選擇在清明連假第三天的四月六日發布新聞稿，引發不少檢察官反彈，認為遭到突襲，害他們反應不及，也有檢察官嘲諷法務部「高明」，把大家殺個措手不及，對此法務部則指：「因三日就函頒，清明連假又過長，才選擇於放假日儘快公布避免遭疑」。