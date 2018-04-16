賺很多匯回少 台泥、統一掛蛋

2018-04-16

〔記者羅倩宜、高嘉和／台北報導〕從上市櫃公司投資中國統計來看，不少早期西進的業者，「期末投資帳面價值」較「累積投資金額」已多出數倍，但實際將投資收益匯回台灣卻很少；在台股常被列為中概股指標的統一及台泥，匯回金額甚至掛零，最大咖的鴻海匯回匯出比連一趴都不到。

根據股市觀測站，錢進中國前十大上市櫃公司依序為鴻海、富邦金、台積電、台泥、南亞塑膠、友達、光寶、統一、台玻及遠東新。除台積電獨資在中國南京設立十二吋晶圓廠，近兩年合計匯出二八○億元；還有富邦金因轉投資富邦華一銀行，去年一口氣匯出四二一億元，造成累積投資金額暴增外，其餘都是西進老面孔。

台泥早在二○○三年就西進設廠，是中國前十大水泥廠中唯一外資。因早年政府規定轉投資中國不得超過淨值四十％上限，台泥透過香港台泥國際，方便擴大中國投資；到去年底止，台泥自台灣累積匯出四六六億元到中國投資，期末帳面價值已翻倍到破千億元，但台泥匯回投資收益帳上掛零，持續在中國滾動投資、進行產能併購競賽。

統一在中國投資高達九十五家公司，都是透過開曼、香港等第三地轉投資，主要是以Cayman President Holdings Ltd.、統一中控等轉投資中國事業，去年還持續加碼十六億餘元；但帳面上匯回台灣的投資收益也是掛零。

這些老字號中概股，投資中國帳上認列獲利不少，卻未匯回台灣、到底放到那裡？以統一中控為例，去年底帳上「原始投資金額」為三五二億元，「期末投資餘額」達五九二億元；顯示這些台商不是將獲利持續滾動投資、就是停泊在海外第三地。