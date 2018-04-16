匯中創低、處分創高 上市櫃西進續煞車

2018-04-16

去年匯出1400億元創8年最低

處分189億連3年逾百億

〔記者羅倩宜、高嘉和／台北報導〕根據台股上市櫃公司甫揭露年報，去年上市櫃公司匯出中國投資金額僅一千四百億元出頭，是八年來最低，且上市櫃公司處分（含出售、清算、解散、被併購、破產等）中國子公司投資金額連三年逾百億元，去年更達一八九億元、創歷史新高。上市櫃公司「西進」正在踩煞車。

根據統計，上市櫃公司錢進中國最高峰是在馬政府時期，主要有兩個高峰。馬政府上台後先是鬆綁投資中國四十％淨值上限到六十％，企業總部在台者完全不設限，接著開放營建業西進，推升上市櫃公司在二○一一年匯出中國金額達一八八二億元新高；而後又放寬金融業西進，在二○一四年以匯出一八八五億元改寫新高。

隨著中國投資環境惡化，近三年來上市櫃公司匯中金額連三降，去年更降到一四○一億元的八年最低；加上處分中國投資金額連續三年破百億，到去年達一八九億元、累積首破千億元。累積匯回金額則是年年增加，到去年底上市櫃累積赴中投資金額僅「微成長」，從前年的二．二二兆元微幅增加到二．二四兆元，增幅之小歷年僅見。

獲利集中前十大 占金額近5成

另從上市公司統計來看，去年轉投資中國認列獲利有四六一家，占比約六成，亦即有四成是賠錢或不賺錢；七二六家上市公司合計認列三一○八億元獲利，較前年的二四四三億元大增兩成七，但鴻海一家就認列六三五億元，加上鴻準共七○六億元，占了近兩成三，認列獲利前十大上市公司合計達一五五二億元，更占近五成，凸顯中國投資獲利只集中在少數指標中概股，大多數營運是越來越苦哈哈！