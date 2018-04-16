深澳電廠 賴：有空污就不同意

2018-04-16

〔記者李欣芳、邱書昱、蕭玗欣／綜合報導〕深澳燃煤電廠通過環評後民進黨內浮現雜音，立委劉建國要求重啟環評，前行政院長蘇貞昌也強調，如果沒有安全、有污染，他絕不同意。行政院長賴清德昨表示，他與蘇貞昌理念一樣，要是沒有安全，核二廠二號機不能再轉，若有空污，也不能有深澳電廠，行政院會盡力做好空污管理。

強調與蘇理念一樣

會努力做好空污管理

賴揆說，北部目前用電佔台灣整體發電量的四成，但北部只能供電卅四％，其中六％的電是由中南部北送，若不及早解決，北部未來的發展一定會受限，「深澳電廠的建置，有它不得不然的地方」，但他不會為了當行政院長，拿新北市或周邊縣市民眾的健康做為經濟發展的代價。

前總統馬英九昨天出席新北市中和區潑水節活動，他與新北市長朱立倫低頭耳語談起深澳電廠爭議，馬不禁抱怨中央減少燃料電廠卻又興建，「很奇怪耶！」對於深澳電廠爭議，馬認為啟動核四就能解決問題。

環保署副署長詹順貴昨表示，深澳計畫經過三次環差及環評大會，從未見過新北市政府曾針對保育區提出異議，「若當初都沒提，現在講不是放馬後炮嗎？」

對於近來多位民進黨籍立委也提出要重啟環評，詹順貴回應，重作環評需要有法律上的依據，現在所有環差分析程序已走完，要重啟環評要先問經濟部的意見，這不是環保署自己可以來做的。