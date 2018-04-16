凸顯政治素人 侯重網路戰

2018-04-16

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長被提名人侯友宜以「安居樂業」表態競選主軸後，現階段大方向延續朱立倫的政策，在選戰策略上，鮮少有大動作，低調的市政行程搭配活躍的網路互動，刻意凸顯政治素人、第一次選舉的特色。

國民黨新北市黨部希望加快部署廿九區的競選組織，市黨部主委李乾龍表示，近期將盡快安排相關拜訪名單，提供給侯友宜參考；不過，侯對黨務行程的安排似乎不熱中，近日各區國民黨所屬的婦女會陸續舉辦活動，都邀請侯到場，但侯都未安排，且日前拜訪黨內大老的行程也刻意低調。

昨參加嘉義同鄉會活動

侯友宜目前公開行程不多，多數仍私下拜會鄰里、社區或地方重要人士，但凡有外縣市議員參選新人邀約合照，他都熱情「站台」；反觀私人行程異常低調，包括昨天受邀參加新店嘉義同鄉會活動也未對外公開；與會人士表示，侯友宜是應邀出席，同鄉會希望給侯加油打氣，現場氣氛熱烈。

侯友宜常把「第一次選舉」掛在嘴邊，認為政治語言不是他的長項，因此著重從網路、臉書與支持者互動，近日還在臉書直接貼文謝謝網友的建議，並表示他已經親自走訪了網友提出的建設地點了解，公開感謝寫著：「網友說的話，我都有在聽。」

侯友宜跳脫傳統政治人物的作風，不談大願景，講的是實際的生活小事，希望用貼近的語言感動選民；有意無意與黨保持著一定的距離，呼應著他前幾天回應如何看待蘇貞昌參選，「重要的是要為國家、新北市做事，不要只想到黨。」