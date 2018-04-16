保安宮文化季 賴蘇將同台

2018-04-16

〔記者楊淳卉、李欣芳／台北報導〕前行政院長蘇貞昌將代表民進黨參選新北市長，繼十一日悄赴保安宮參拜後，據悉，蘇貞昌擬於月底再次造訪保安宮，參與文化祭活動，並可望與行政院長賴清德「巧遇」，除可營造賴為蘇助陣的氛圍外，由於賴、蘇兩人也被視為民進黨此次大選的助選與參選領頭羊，雙方同台，也要為選情加溫。

雙領頭羊 要炒熱選戰

蘇貞昌十二日與前行政院長游錫堃通話。據悉，游除了對蘇表達全力支持外，兩人還約定要找時間吃頓飯，由民進黨選對會召集人陳明文作東。

民進黨將在廿五日召開中執會正式通過徵召蘇貞昌選新北，蘇貞昌競選團隊近日也緊鑼密鼓籌組。在游錫堃釋出善意後，新北市黨部與正國會系統人馬也與蘇系組織部門開始互動，安排行程與拜會。

蘇系人士指出，蘇貞昌擔任縣長時，台北縣還未升格，當時還有鄉鎮市民代表，這些人和蘇的互動都很好，即使升格後，這些人都沒有位置，卻在地方有影響力，蘇與他們十幾年來一直有互動，算是另類的「跨越藍綠」，未來選戰，這些人絕對是「會動的網絡」，這是國民黨新北市長參選人侯友宜所缺乏的。

蘇系人士指出，大選第一部分，就是要先把「老朋友找回來」，因此會安排系列的新北各地拜訪行程。此外，年輕人對蘇擔任縣長時的政績不太熟悉，因此需要利用新媒體等特別方式介紹蘇貞昌。

由於藍營頻質疑蘇貞昌曾在保安宮宣布不會第三次選台北縣長，蘇貞昌上週已悄悄到保安宮參拜，過程低調，連幕僚都事後才得知。此外，保安宮文化祭將於四月廿一日晚間七時開幕式，賴清德將與台北市長柯文哲同台出席剪綵與致詞。

前往花蓮參訪的賴清德昨推崇蘇貞昌在過去台北縣長八年任內的政績，在賴揆的故鄉萬里中福村造橋，把中福溪景觀整理得非常好，相信未來成績會更可觀。

對於蘇貞昌願承擔代表民進黨參選新北市長，賴說，他非常感激也非常感動；有民進黨立委主張，民進黨年底新北市長若選輸，閣揆應辭職下台，賴清德表示，陳菊曾說不要散布失敗主義，他贊同菊姐的話，「我們應該要有必勝決心，團結一致，爭取新北市民的支持，達到勝利的目標。」