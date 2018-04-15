台女遊泰 名店按摩師涉性侵

2018-04-15

〔記者陳薏云、涂鉅旻、蕭玗欣／綜合報導〕台灣女子前往泰國曼谷旅遊，驚傳遭當地名店男按摩師性侵害，受害台女驚懼之餘，上「臉書」不公開社團「曼谷大水」揭發全案，並表示報案時泰警掛她電話，所幸我駐泰代表處介入協助，完成報案等程序。警方帶回嫌疑人供受害人指認，但按摩師否認犯行，全案待進一步追查。

上臉書揭發 盼出國者當心

受害女子說，她透過網路和社團介紹，本月十二日晚間六時進入該家按摩店，一開始做腳底按摩，快結束時男按摩師問她是否加泰式按摩或精油按摩，她選擇泰式按摩後被帶上二樓，起初按摩很正常，後來按摩師竟出去拿保險套，隨即脫下她的褲子性侵；事後她打電話給泰國觀光警察，對方說「要先詢問該按摩師為什麼會有這樣的行為」後，竟掛她電話。受害人說：「發出這個消息是希望大家出國真的要非常小心，防範這種事再發生。」

被害人驗傷 警局指認嫌犯

外交部昨表示，我駐泰代表處十三日獲知此案，立即派員協助，除會同當事人及其兩名友人前往轄區警局報案，並會同當事人到醫院驗傷，完備報案程序外，也陪同當事人在警局指認嫌犯。外交部已請駐處和當事人保持聯繫，提供各項必要協助。至於受害女子的回國時日，外交部相關人員說，當事人可能還要配合當地檢警調查。

交通部觀光局表示，經查受害台女是自由行旅客，非跟團出遊，但國人無論是跟團或自由行，都要隨時注意安全，建議女性旅客按摩最好選擇女性按摩師，並結伴同行，若遇緊急狀況要立即報案，並尋求駐外辦事處協助。

自由活動結伴同行 避免遇險

中華民國旅行業品質保障協會東南亞線發言人俞示芬表示，過去沒有聽說過類似事件，這起事件應是個案，旅行業者都會告訴旅客，自由活動時應結伴同行，避免遇險。

由於赴泰國旅遊團費便宜、機票也便宜，交通部觀光局統計，近三年都有超過五十萬名台灣人赴泰旅遊，遠超過星、馬、菲等國，成為最受歡迎的東南亞旅遊國家。