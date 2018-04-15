擱置爭議惹紛擾》台大遴委會還喊話 請教部速聘管爺

2018-04-15

〔記者蕭玗欣／台北報導〕教育部長潘文忠請辭，發布聲明直批台大校長遴委會及臨時校務會議對管案爭議未徹底釐清，甚至擱置不理，造成社會紛擾。台大校長遴委會發言人袁孝維表示，尊重潘文忠決定，但也請教育部尊重遴委會決議。台大主秘林達德更指出，希望教育部依法行政，盡速聘任。

袁孝維與林達德說法，與管中閔四月一日聲明，要求教育部對台大報請聘任選出的新校長，應速予核示，如出一轍。

管中閔昨日則在臉書引用金庸小說《倚天屠龍記》的金句：「他強由他強，清風拂山崗。他橫任他橫，明月照大江。」意指外面的強橫，只要能平心以對，即如清風明月一般，對人沒有什麼負面的影響。

引金庸小說 管貼文自比清風明月

袁孝維表示，遴選委員會依大學法執行台大校長遴選，廿一位委員中，教育部官派代表三位，其他十八位由校務會議代表依法選出。遴選過程一切合法，克盡職責，教育部三位代表全程參與，自當清楚。

有關管教授學倫部分，去年十月即已去函教育部及科技部確認後，才進入遴選程序；有關其獨董兼職，也在一月卅一日加開的遴委會議中，由人事室說明完全按照程序，並無違法。

在當次會議中，姚立德委員建議針對教育部的疑慮逐條討論，且對特定議題投票表決，會議長達近七小時。當次會議結論確認管教授當選台大校長「並無疑義」。有關管教授在大陸兼職之疑慮，三月廿四日臨時校務會議中，已由人事室澄清，非遴委會職權。

曾發起挺管活動的台大自主聯盟發言人周崇熙表示，校務會議的決議是認為管案不適合在這討論，應交由遴委會決定，才擱置。