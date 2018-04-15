挺管+藍營合流》政治力排山倒海 教部仍應澄清疑義

2018-04-15

〔記者蕭玗欣、林曉雲、曾韋禎、施曉光／綜合報導〕教育部長潘文忠昨拋出請辭震撼彈，反管學者批評，挺管人士以各種政治操作方式施壓教育部核定管案，給教育部與行政院極大壓力，造成潘文忠請辭；但面對各種政治壓力，教育部還是應主動澄清所有疑義。

民進黨立委何欣純表示，台大校長遴選爭議已經讓國家損失一位好部長，絕不容許台大再因此出現一位適法性、適格性都有問題的校長，新任部長不可能就此放水。

釐清適法性 立委︰新部長應堅持到底

何欣純強調，台大校長的適法性、適格性，還是要回到本質來好好釐清、討論；國民黨別期待換了新部長，就會放水聘任管中閔。台大校長遴選爭議不可能因此輕輕放下、煙消雲散；新任部長就任後，該堅持的一定會堅持到底，管中閔的適法性、適格性，還是要釐清。

台大教授痛心 管迴避問題賠上台大聲譽

台大歷史系教授陳翠蓮表示，管中閔在整個事件中不敢面對問題，使問題越捲越大，讓台大的聲譽跟著陪葬，管中閔案不只遴選過程中有誠信問題，現在更牽涉違法兼職問題。如果仍躲在一旁不願面對，教育部應當斷則斷，秉持職責做出裁決。

台大物理系教授林敏聰表示，管中閔面對的不是沒有根據的指控，而是在中國各大學網站的具體事證，就算這些網站資訊都是「誇大」宣傳，但自己不親自對外澄清，且對方「濫用」名字宣傳，難道不需要對相關大學抗議嗎？

「不管誰擔任教育部長，教育部還是要公開透明，就事論事，把疑義逐一澄清，這是教育部不可推卸的職責。」

學者籲新教長上任後 給予充分時間調查

台大國家發展研究所教授劉靜怡則在臉書酸說，賴神就任命管爺當教育部長吧，讓他自己來聘自己當校長最合適。

不便具名的台大教授表示，新部長上任後，應讓他有充分時間調查、釐清此案疑點，不要給予時間壓力，否則匆促間決定，又衍生新問題；此外，過去校方一再要求教育部無條件核聘，採不合作的強硬作法，現在台大應合作，以利教育部做出適法性決定。