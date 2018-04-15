管中閔神隱3月躲爭議 賴揆促說清楚

2018-04-15

潘文忠請辭明志 盼為大學校長遴選劃出標準

〔記者李欣芳、蘇永耀／綜合報導〕教育部長潘文忠因台大校長遴選爭議，十二日提出辭呈，辭意甚堅，原本一再慰留的行政院長賴清德昨「勉予同意」潘文忠請辭。賴揆表示，潘部長希望用他的請辭，為未來大學校長遴選劃出一道標準，這部分他必須尊重，也表達欽佩之意。

對於台大校長當選人管中閔遲未公開出面說明赴中國兼課爭議，賴揆說，希望當事人管中閔應該提出解釋與說明，讓整個事件儘早落幕。

賴清德昨上午受訪時僅證實，潘文忠在十二日行政院院會後提出辭呈，但他努力慰留中；中午時分，賴揆得知潘文忠辭意堅定，「勉予同意」其請辭，新教長人選已在物色中。

台大遴選爭議百年罕見 校方擱置且不願調查

賴揆表示，大學校長社會地位非常崇高，台大校長更為國人所敬重，很可惜這次台大校長的遴選，可說是百年來問題最多的一次，但是當事人（指管中閔）不願意說明，遴選委員會不願意解釋，甚至校務會議也不願意調查，所以時間一耽擱就三個月。他強調，潘文忠部長用心良苦，請辭時提到，願意以個人的去職，為校長遴選劃出一道符合社會要求的標準，希望台大校長遴選爭議儘速落幕。

12日院會後與賴揆深談 為台大校長案紛擾扛責

據了解，潘文忠是在十二日行政院院會後與賴揆一對一深談，當面遞出辭呈，表明願為台大遴選爭議新校長遲未能核定引發的重大紛擾扛責下台。但賴揆認為此事錯不在潘文忠，批示慰留，卻無法緩和潘文忠在第一線遭指責「卡管」所背負的強大責難壓力。

事實上，由於台大校長當選人管中閔始終神隱，不願出面說明赴中兼課的相關爭議，面對檢舉與質疑連環爆，潘文忠無法釐清管中閔的資格爭議，從而背負各界要求大學自治、儘速核定人選的更大指責壓力。

潘文忠背負反對管中閔就任與反對卡管的雙重壓力，早在農曆年前，就已表露辭意，當時府院即強力慰留，可是他面臨的壓力並未消除。在查明真相方面，台大校方消極不願配合，潘文忠要釐清管中閔到底有無赴中國兼課，有一定的難度，最後為以示對教育部監督校長遴選的責任負責，決定掛冠求去。

知情人士說，賴揆原先指潘文忠因家庭、個人因素請辭，表面上好像跟潘發的聲明不同，實際上是互為表裡的同一件事。因為這段時間以來部分支持管中閔的媒體幾乎是霸凌式的每天指名道姓，沒有停止的人身攻擊，潘不堪其擾，所以才跟院長請辭。