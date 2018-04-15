犯防中心開第一槍 董事長改無給職

2018-04-15

〔記者黃欣柏／台北報導〕金管會周邊單位薪資驚人，藍、綠立委都曾點名，尤其部分單位年年營運虧損，高層卻仍坐領高薪，連內部都不乏改革聲浪。據悉，在主委顧立雄擬砍肥貓一事傳開後，同為周邊單位之一的財團法人保險犯罪防制中心即在上月底召開董事會，將董事長職務改為無給職，主動開出響應改革的第一槍。

據了解，犯防中心從二○○四年成立後一直處於虧損狀態，但其董事長職務卻仍可按月支領十多萬元薪資，現任董事長邵之雋前年上任後主動停止支薪，成為目前所有周邊單位唯一專任且不支薪的董事長，加上對內部進行整頓、換血，該年度起犯防中心首次轉虧為盈，至今已連續兩年賺錢。

犯防中心目前成員幾乎全是二十幾歲的年輕人，薪資待遇比照一般民間公司，僅約其他周邊單位同職級人員的六成，辦公室租金、活動費用等開銷也遠低於其他單位，但這些新鮮人成績卻比高薪肥貓更亮眼，光是去年就協助檢警偵破五十五件詐保案，查獲的詐保金額更高達三億元。

近來傳出周邊單位薪資將下修，犯防中心也主動響應，內部人士透露，邵之雋在上月廿八日的董事會中提議修改章程，從制度上直接將犯防中心董事長改為真正的無給職，並順利決議通過，此舉無異於在各周邊單位中拋下一顆震撼彈，也為金管會後續的「瘦身計畫」正式揭開序幕。