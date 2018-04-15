退休官員轉任高薪 年年挨轟年年領

2018-04-15

〔記者王孟倫／台北報導〕周邊單位首長薪資過高的問題，一直遭外界詬病，年年都被立院預算中心或立委拿來批評，而歷任金管會主委，未曾有人出面解決或改革；總算，顧立雄啟動改革首部曲、率先開了第一槍，但這只是剛開始，未來仍有諸多需要改革空間，例如旋轉門問題。

周邊單位的首長高薪問題，已經被拿來討論整整十幾年，年年都被立委海Ｋ，但金管會歷年一直未有任何改變。

立院預算中心直言，證券周邊單位的董總薪資非常優渥，卻多由退休官員轉任，猶如「人才疏洪道」，社會觀感不佳；建議仿效新加坡星展銀行，建立「專業經理人公開遴選機制」，引進金融專業人才，而非固定任用退休官員。

立委黃國昌更曾在去年，點名這就是金融幫亂象，他並質詢時任金管會主委的李瑞倉，是否應該加強管制退休金管會、財政部官員，卸任直接轉到國營機構或周邊單位任職。

不過，國銀主管認為，民營金融機構專業經理人年薪動輒千萬元，金管周邊單位董座的薪水，只有幾百萬元，坦白說，這在業界只是很普通水準而已，「沒有合理的薪資，試問要怎麼留住人才？」

此外，金管會這次減薪塑身的周邊單位，並未包括四大單位：櫃買中心、證交所、期交所、集保公司，這幾個單位也是薪水最高、最大咖的，為何卻沒有被金管會動到？

金管會官員回應，因為證交所、期交所、集保公司這三個是屬於公司組織，不是政府捐助的財團法人，就回歸公司治理的原則來辦理。

至於櫃買中心，除了要對國內上櫃公司進行輔導、市場監視，也要到各國際金融市場辦理招商，政策任務繁多，因此，不在減薪範圍，我們改邀集外部專家，也就是用外部人評估訂定核薪的標準。

「這是在公平合理的基礎上進行調整！」金管會官員表示，顧立雄在召開內部檢討會議的時候就指示，周邊財團法人董、總的薪資標準，外界或有不同的看法，但主管機關一定要站在公平、合理的基礎上依法進行調整。