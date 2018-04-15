金管會周邊「肥貓多」 顧立雄將開鍘

2018-04-15

〔記者黃欣柏、王孟倫／台北報導〕金管會的周邊單位首長，多由退休官員轉任，加上坐領優渥薪資，常被外界抨擊是「肥貓」；金管會主委顧立雄近期啟動周邊單位「瘦身計畫」，凡屬於政府直接捐助成立的周邊單位，董總薪資不得超過部長年薪（約兩百六十萬元）的九成五，因此，直接受影響的單位，包括：聯合信用卡中心、聯合徵信中心、投資人保護中心及證基會。

周邊單位減薪 四機構中槍

目前金管會有十六個周邊單位，包括：證交所、期交所、櫃買中心或集保公司等，其中，這些單位的薪水福利驚人，像是期交所董事長年薪逾八百萬元，證交所與櫃買中心的董總年薪都超過七百萬元，遙遙領先行政院長的待遇（年薪約四百四十萬元）。

另外，證基會、聯卡中心、投保中心等董事長或總經理薪水，也都超過部會首長的兩百六十萬元，領得比金管會主委還多很多。

金管會現任主委顧立雄在去年九月上任，非「金融幫」或「財政幫」出身且具有專業法學背景，讓外界對他寄予高度期待，尤其是在各種金融弊端與問題改革上，而顧立雄也決定對周邊單位的薪資結構問題，祭出瘦身計畫。

金管會官員表示，這是配合行政院在去年九月修正的「政府捐助之財團法人從業人員薪資處理原則」，原來的規定，只針對政府捐助財產超過五十％以上的財團法人，要求董、總的薪資不得超過中央部會特任首長；若是政府捐助財產介於廿五％到五十％，或政府直接控制人事、財務或業務的財團法人，就沒有硬性規定，但這次修改後，要求一併納入規範。

董總年薪 不得超過部長九成五

若符合上述條件的機構，其董總年薪不能超過部會首長的九成五，也就是薪資要低於部長；不過，最受到外界矚目的期貨交易所、證券交易所、櫃買中心及集保結算所四大單位，因為不是政府直接捐助成立，本次修訂不受影響，根據金管會統計，將進行瘦身的機構分別有四個，包括聯卡、聯徵、投保中心及證基會等。

上述四個單位的董總薪水，從三百萬到五百萬不等，將成為金管會第一波減薪塑身的對象；至於其餘周邊單位，例如：保險發展中心董總薪水原本就比部長低，自然不受影響，金融研訓院或汽車交通事故特別補償基金的董事長是兼任不支薪，也不在此修正範圍。

此外，有消息指出，金管會打算將現有的十六個周邊單位進行若干整併，將幾個功能類似的機構整合為一，目標減至十二個。不過，金管會高層澄清，顧立雄在上任後不久，曾視察所有的周邊單位，並瞭解相關整併的議題，在考量這些單位還有各自重要的政策任務，因此，並沒有推動整併周邊單位。