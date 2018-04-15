新聞分析》能源政策 須務實穩健

2018-04-15

記者林菁樺／特稿

政府非核家園之目標明確，但檢視台電去年「減核增火」、又碰上空污議題，讓電力與環境權衡陷入兩難，因此，在享受乾淨永續綠電前，應做到「穩健減核」、「綠電加速」雙管齊下，才能避免電力供應年年重演走鋼索窘境。

去年用電結構佔比出爐，核電首度跌破一成，若和前年相比大幅減少八十九億度，為何發電量大減？原因很簡單，燃料池滿、電塔倒塌、把手鬆脫等原因，讓六部核能機組去年最緊繃時期，只剩三分之一、僅兩部在運轉。

不論經濟發展或民生需求都需要電，電力穩定是政府重要任務，核電缺口僅能仰賴「火力全開」，據台電統計，去年煤與天然氣的發電度數，激增逾一五○億度，透過「減核增火」手段，台電還能勉強撐過，孰料，秋冬時節竟又爆發空污危機。

空污讓中南部地區首當其衝，台中與高雄興達兩火力電廠成箭靶，地方紛紛祭出「限煤令」，而近期爭議沒完沒了的深澳電廠，同樣面對不小的反彈聲浪，又要供電又要環保，讓台電一個頭兩個大。

二○二五非核家園目標已列於電業法，但能否達標關鍵在於穩健的能源政策。尤其，去年國內發電結構，再生能源是不升反降，台電的說法是老天不賞臉，水文不佳讓水力發電大減；雖整體綠能減少的度數不到四億度，但無疑是對發展綠能的政府提出示警，「穩健廢核之餘，也要能穩定供電」。

值得慶幸的是，太陽光電種電效益逐漸浮現，台電指出，中南部屋頂種電速度快、成效佳，近期尖峰用電期間，挹注近百萬瓩，等同一座核能機組供電量、功不可沒。

邁向非核家園之路，免不了有能源轉型陣痛期，政府必須要穩健減核，才能減緩能源轉型帶來的陣痛。