去年核能發電 首度跌破1成

2018-04-15

彌補電力缺口 台電靠「火力全開」

〔記者林菁樺／台北報導〕台電去年度各能源類別發電量與結構佔比出爐，全年發電量首度達二三一○億度。其中，核電發電比例是核能三座電廠興建以來，首度跌破一成，面對電力缺口，台電無奈只能靠火力全開挹注，煤、天然氣多發逾一五○億度。另外，再生能源發電比例不升反降，台電分析與去年的水文不佳有關，所幸今年太陽光電種電出現效果，預料今年綠電發電可望成長。

檢視台電近年發電量結構，發電總量從二○一一年首度超越兩千一百億度，除隔年遇上歐債危機，用電出現負成長○．六％，整體用電近年因景氣低迷、呈現緩漲，直到前年起，用電連續打破兩千兩百億、兩千三百億度大關；今年受到景氣回升與極端氣候影響，根據台電統計，截至四月十二日為止，與去年同期相比，發電量已成長三．三％。

煤、天然氣多發逾150億度

電力穩定攸關經濟發展，核電過去是我國供電主力，一九九○年後核電每年發逾三百億度，最高峰還曾達四百億度，不過，去年核電發電大幅衰退，是核能三座電廠興建以來，佔比首度跌破一成，僅九．三％、僅供約二一五億度。

台電分析，三座核能電廠共六部機組，去年僅剩兩台機組供電，因此去年核電比前一年供電大減八十九億度。為彌補核電減少所產生的缺口，台電只能仰賴燃煤、燃氣與燃油等「火力全開」，據統計，煤與天然氣共比前年多發一五一．四億度，台電無奈指出，為了整體供電，這也是沒辦法的事。

再生能源發電不升反降

另外，值得留意的是，去年再生能源發電比例也從五．一％滑落至四．九％，全年發電從一一六億度略減至一一二．五億度，台電分析，主要是因為去年水文不佳，與水力發電減少有關。

至於今年南部水庫已出現蓄水率過低，台電表示，慣常水力發電仰賴的大甲溪、濁水溪等目前仍在基準水位之上，且梅雨、颱風季尚未到來，仍難以斷論今年水力發電。

所幸太陽光電種電出現成果，太陽光電裝置容量已達一五○萬瓩，這一、兩年裝設速度很快，近期尖峰時刻也都挹注百萬瓩電力，確實成為台電供電救兵。