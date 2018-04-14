性騷案10年增4倍 觸摸隱私處過半

2018-04-14

〔記者吳亮儀／台北報導〕拒絕性騷擾！根據衛生福利部最新統計的全國性騷擾成立案件數，去年高達五百件，是十年前的四倍；最常見的性騷擾狀況「趁機親吻、擁抱或觸摸胸、臀或其他身體隱私部位」超過半數。

衛福部統計警政機關、社福單位等接獲的性騷擾報案，每年初公布數據。統計顯示，最常見的性騷擾樣態除了觸摸身體隱私部位外，另「羞辱、貶抑、敵意或騷擾的言詞或態度」、「展示或傳閱色情圖片或騷擾文字」等，也是很常見的性騷擾方式。官員認為，性騷擾成立案件數增多，也和民眾越來越勇於站出來指控有關。

衛福部保護司副司長林維言說，雖然性騷擾定義很簡單，「只要當事人覺得不舒服、被冒犯就算」，但申訴時仍需要完整的證據，例如監視器、證人或文本記錄等；她認為，許多受害者仍隱忍沒申訴或報案，隱藏的性騷擾「黑數」不少。

許多受害者沒報案 黑數恐不少

若民眾遭到性騷擾可在事件發生後一年內，向加害人所屬單位或發生地警察機關提起申訴，若案件成立，加害人會被處一萬元到十萬元罰鍰。去年五百件成立案件中，裁罰件數共一九二件，約四百一十三萬元，其餘案件仍在調查、或改採刑事告訴；另有一二九件申訴案因證據不足申訴失敗。

東吳大學健康暨諮商中心主任姚淑文舉例，曾有案例是一群同事相約唱歌，有人假裝醉倒在女同事懷裡趁機亂摸，因周遭同事都出面作證，案件很快成立；另有一起「以小扳大」的案例，一名女童到鄰居家玩，鄰居長輩假借要擦汗水理由摸遍女童身體，後來她想起學校所教的防治性騷擾方式，跑回家後撥打一一三婦幼專線申訴，成功讓鄰居長輩挨罰。

但姚淑文也提醒，很多時候並非真的是性騷擾，例如醫師替民眾做超音波檢查時，醫材和電線在患者身上游移，讓患者誤以為被性騷擾，類似的情況也常發生在體育活動，建議若預期可能有肢體接觸，雙方應多溝通清楚。

林維言說，性騷擾案件最後常演變成各說各話的局面，若沒有證據的指控造成另一方名譽受損，對方很可能提出刑事或民事訴訟，建議民眾保留被騷擾的證據。