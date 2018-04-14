牛頭牌沙茶醬女總 涉吞4億

2018-04-14

紙上公司逃稅10年

〔記者王捷、吳俊鋒、王孟倫／綜合報導〕生產知名「牛頭牌沙茶醬」的好帝一公司，以紙上境外公司做為虛擬盤商，以假買賣手法逃稅、賺價差，擔任總經理的實際負責人劉珀秀，十年來逃漏稅高達一億一千多萬元、業務侵占金額三億五千九百多萬元，台南地檢署昨依違反商業會計法起訴劉珀秀等六人，建請法官沒收劉女犯罪所得四億七千六百四十七萬多元。

令檢調訝異的是，追查本案前往劉珀秀住所搜索時，竟在劉家衣櫃和桌上起出五千萬現金鉅款，雖劉女供稱是要拿來「做公益」，但檢方將現鈔視同犯罪所得，全數查扣。好帝一昨稱是合法交易，對起訴深表遺憾，靜待司法審理。

家中搜出5千萬現金

檢方指出，好帝一在美國、香港、模里西斯等地成立六家紙上公司，偽裝成國外盤商，名義上好帝一以七折優惠將牛頭牌沙茶醬、紅蔥醬等產品賣給大盤，事實上好帝一是以盤商價格直接將商品賣到美國，藉此逃稅；好帝一是利用紙上公司製作假的收購紀錄，再虛報公司營利事業所得，隱匿公司實際銷貨收入。

檢方經一年調查，發現二○○六年到二○一六年間，該公司短報銷貨收入四億九百萬五千五百零八元，逃漏稅一億一千六百八十六萬一千三百六十元；這些交易流向、假單據副本等裝在紙箱內，全藏在劉珀秀住處及好帝一公司等十個地點，檢方為利於未來追繳犯罪所得，兩度向法院聲請扣押劉珀秀名下不動產十七筆，估值二億九百四十六萬元、以及帳戶存款九千七百九十五萬元等。

好帝一 稱合法交易

本案遭起訴六人除劉珀秀，另有前後任副總經理傅開運、林志穎，財務課長蔡淑敏，外貿業務承辦員梁雅惠、胡迦茵。

「牛頭牌沙茶醬」可說是台灣家喻戶曉的知名沙茶醬，國內市佔率逾八成，創辦人劉來欽還被封為「台灣沙茶醬之父」，劉來欽後來將公司交棒給女兒，董事長為大女兒劉貞秀，總經理為三女兒劉珀秀。