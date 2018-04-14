不再比學測總級分／同分超額篩選 改比校訂科目總和

2018-04-14

〔記者林曉雲／台北報導〕一○八學年起學測考科將改為自由選考，大學各招生管道學測參採科目上限也由五科降為四科，禁用五科總級分篩選。

大學招生委員會聯合會昨天召開常委會議，改變同分超額篩選機制，招聯會執行秘書、清大教務長戴念華表示，因大學繁星推薦、個人申請的入學管道不再使用學測五科總級分，因此同分超額篩選也不再看學測總級分，改以「校系所訂的檢定、篩選、採計科目級分的總和」作成績比較，原則上最多不超過四科，從高二生開始適用。

戴念華舉例，某一個校系檢定科目為國文，篩選與採計都是英文和數學兩科，同分超額篩選就是比「國、英、數三科級分相加總和」；某校系的檢定是國文和英文，篩選是數學和自然、採計是自然，同級分超額篩選就是比「國、英、數、自四科級分相加的總和」。

首批適用111學年考招新制的學生

另外，戴念華說明，首批適用一一一學年大學考招新制的學生，將在一○八學年度進入高中，高一下學期挑選修課時，學校必須估計物理或化學等各開幾班，讓師生有充足時間準備。

為提早因應一一一學年度考招新制上路，將正式使用高中學習歷程檔案，常委會也決定大學校系須提早兩年公布採計的項目，亦即大學校系須於一○九年的寒假，公布招生簡章校系分則中將採用的學習歷程項目，作為高中學生選修課程參考，也有助於各校逐步發展選才評量標準。

戴念華表示，「學習歷程檔案」包括基本資料、修課紀錄、課程學習成果、多元表現、自傳等項目，多元表現再包括競賽成果、社團參與、幹部、英語能力證明、證照、數理能力證明等，大學校系可自行選擇所要採計的項目。