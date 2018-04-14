我論文發表量下滑 品質上揚

2018-04-14

國研院：5年內有機會邁入學術品質領先群

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國家實驗研究院昨發布最新全球各國學術論文質量分析報告，指台灣近年學術論文發表量下滑，全球排名從二○○六至二○一○年的第十六名，退到二○一二到二○一六年的第十九名，不過論文品質則有明顯進步，預計五年內有機會邁入學術品質領先群。

報告指出，若以每百萬人口平均論文發表篇數來看，台灣表現優於鄰近日韓、中國等亞洲國家。台灣論文整體相對影響力指標從二○○六年到二○一○年的○．八九，成長到二○一二年到二○一六年的○．九七。

國研院副研究員洪文琪表示，當論文相對影響力到達一，表示該國已跨入學術品質領先群的門檻。

中國成長幅度大 台灣應聚焦特定領域衝刺

此外，在「高被引用Top一％頂尖論文占比」指標中，台灣從○．八九％成長到○．九八％，顯示台灣論文品質不斷提升。不過，中國在該項指標的成長幅度更大。台灣在Nature、Science期刊論文發表篇數，也被中國迎頭趕上。

國研院院長王永和表示，中國在高被引用Top一％頂尖論文指標衝刺得非常快，顯示其投注相當多的心力在重點前端研究，這也提醒我們，台灣是小國，不可能面面俱到，應該聚焦特定領域衝刺，如半導體、生技、農業。

國研院副研究員洪文琪指出，台灣論文發表量減緩，主要原因是「不以論文發表量為評鑑審查主要指標」觀念逐漸普及、大學師資老化以及博士班學生減少。

學界「有將無兵」不改善 將嚴重衝擊論文質量

成功大學研發長謝孫源表示，台灣學術界「有將無兵」，有強大的師資卻沒有人願意念博班，老師找不到博士生共同做實驗、寫論文。謝孫源警告，問題若不改善，未來將更嚴重衝擊論文發表的質與量。

清大研發長曾繁根直指，二○一○年到二○一一年期間是五年五百億邁頂計畫的高峰期，往後高教經費就逐年以九折的速度下滑，最慘的是去年，經費幾乎腰斬，相對的，中國經費卻每年數倍成長，光是北京清華大學一年的經費就等於全台大學的高教經費，政府若再不加強高教投資力道，惡化情況將逐漸浮現。