管中閔案延燒 北檢最快下週傳管到案

2018-04-14

昨密訊台大5行政人員 已請中國司法互助 釐清管赴中疑點

〔記者謝君臨、林曉雲／綜合報導〕台灣大學校長當選人管中閔，被檢舉涉嫌赴中國違法兼課等多項爭議，台北地檢署依違反國家機密保護法分他字案調查中，北檢偵辦此案保密到家，承辦檢察官繼調閱管的入出境資料後，昨密訊五名台大教務處行政人員，訊後均請回；據悉，北檢最快將於下週傳喚管中閔到案說明，釐清相關爭議點。

另據了解，北檢已函請法務部國際及兩岸法律司，向中國請求司法互助，釐清管赴中任教的單位及確切時間等疑點。

承辦檢察官 台大法研所畢業高材生

管中閔案因涉及敏感政治議題，北檢檢察長邢泰釗對於偵辦進度，僅低調表示「偵查不公開」。為避免承辦檢察官受政治力等因素干擾，影響辦案進度，要求北檢所有人封口。本報掌握，北檢將此案指分給重大刑案專組「吉組」負責，承辦檢察官是台大法律研究所畢業的高材生。

北檢接獲民眾檢舉，指管中閔身為受到管制的離職政務人員，卻在卸任國發會主委後，未經報備核准就到中國兼課，涉及違反「國家機密保護法」有關涉密退職政務人員管制三年赴中相關規定。

檢舉另指出，管中閔於二○○五年起，曾在中國廈門大學、西安交大、華中科技大學等校兼職，但依據「教育人員任用條例」規定，「專任教育人員，除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職。」

為釐清管中閔被控非法赴中兼課等爭議，承辦檢察官近日除調閱管入出境資料，並向國發會等單位取得管申報赴中的明細和相關資料，釐清相關疑點，日前也致電管擔任講座教授的台大財務金融學系，近期將向管發出傳票，請他到案說明；昨低調密訊與此案相關的五名證人，訊後均請回，最快下週將傳管到案說明。

而昨天下午原訂召開的「針對管中閔被檢舉赴中國的大學兼職案」跨部會諮詢專案會議取消，將延後召開，教育部長潘文忠昨日也請假，臨時缺席防災總動員大會師開幕典禮等既定行程。

諮詢專案會議昨延期 資料未齊、未定案

教育部次長林騰蛟表示，因相關資料尚未齊全，目前教育部並未對管案作出任何決定，管案目前仍在跨部會進行調查中，尚未有定案。

本週三，潘文忠赴立法院教育委員會詢答時，以少見的強硬態度，高分貝抨擊管中閔不肯勇敢誠實面對，且首度表態，如查明管中閔違法，將不予聘用為台大校長，隨後也公布管中閔被檢舉赴中兼職的卅一項內容。但原定昨天下午繼續召開第二次會議，卻因潘文忠臨時請休假而取消。