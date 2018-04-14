新聞解讀》不要被愚民

2018-04-14

記者鄒景雯／特稿

中國正在跟老美叫戰，這叫的是實是虛，台灣不好妄言，但是對岸週四宣布十八日準備在福建泉州外海進行實彈射擊演習這件事，竟也衍生對台叫戰，這叫的，真是讓台灣識者為之噴飯，不知道該怎麼辦才好。

中國是怎麼叫的？先是前天，其鷹派喉舌《環球時報》特意在午後發表了一篇評論，宣稱這演習主要在對近一段時間台灣的台獨活動發出警告，尤其是「台獨工作者」說法；儼然將矛頭指向閣揆賴清德。當天，不少人肯定以為環時反正惡名昭彰、狂吠慣了，聽而不聞也就可以，絕對不敢置信，昨天，堂堂國台辦，好歹是個中共中央直屬機構，可不比前者只是么囉，居然接而續之，其發言人評論這次演習：中國「有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，挫敗任何形式的台獨分裂圖謀和行徑，捍衛國家主權和領土完整」，口氣之悲壯，好似要與妻訣別了一樣。

這是什麼了不得的演習，要讓北京一干人等如此鬼哭神號？查看福建海事局發布的演習水域經緯度，非常明顯，緊緊捱著泉州灣，距離金門還有四十多公里，按照演訓的面積，應是火砲射擊，以中國當今的軍力，這樣的例行訓練，要扯到挫敗台獨，會不會太「臥薪嘗膽」了一點？

想當年，江澤民拗不過軍頭張萬年的鬥爭，決定重挫台獨的氣燄，在一九九五、九六年間，是朝著台灣本島南北兩端，前前後後發射多枚東風十五導彈而來，攤開衛星空照圖比一比，距離最近的曾經落在基隆外海二十九浬，以及高雄外海三十浬處，這才叫深水震撼。然而這樣的冒進，是二十年前很不幸的往事，惹來了美國派出航母戰鬥群來到台海，值得宣稱中國永不稱霸、永不擴張的習近平引以為戒才是，哪曉得中國這代不肖的徒子徒孫，躲在自己家門口虛張聲勢，卻要拉開破鑼嗓子罵街。

中國為什麼會這麼做？在國內搞愚民習慣了，以為台灣人也可以愚。不過話說回來，老共的涉台單位按照過往公告台海軍演的宣傳手法，對台進行淺碟式的文攻武嚇，還真是唬到一些不求甚解，聽到風就來雨的政客與網紅，有人直接膝蓋反映，「勸諫」蔡英文總統當天留在國內，不要出訪，公然滑天下之大稽，讓人不解他們平日的神勇都到哪裡去了。

我們笑話對岸一代不如一代，如果也不乏有自己人一代不如一代，這多尷尬？這時，不得不套用蔣渭水的名言：同胞須團結，團結真有力，不要再這麼輕易地被愚民了。