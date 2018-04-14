1996台海飛彈危機 培里：中國違反上海公報

2018-04-14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對台軍事恫嚇不斷，美國前國防部長威廉．培里近期訪台，他昨日談及一九九六年台海飛彈危機，中共發射飛彈動用軍事力量違反「上海公報」，當年他下令兩艘航空母艦航向台灣海峽，順利化解台海危機，而未來美韓之間不會爆發核戰。

威廉．培里旋風來台宣傳「核爆邊緣」中譯本著作，他昨與前外交部長胡志強對談外交及軍事議題。他指出，中共一九九六年在台海進行軍事演習，朝非常接近台灣的水域發射飛彈，當年美方相信中國的軍事行動目的，是要恫嚇台灣人民不要投票支持反對中共的候選人。

威廉．培里表示，美國認為中方行動違反「上海公報」，美軍會在台灣海峽部署重兵，是要顯示嚴正關切，有必要讓中國知道，美國強烈抗議此一舉動。

威廉．培里提及，當年他向美國總統柯林頓及國安團隊建議，派遣兩個航母戰鬥群前往台海地區，總統同意後當天立刻指示航母前往，「我不認為這項部署會引起戰爭，展現強大武力可以降低戰爭機率」。

針對北韓金正恩發展核武，威廉．培里指出，北韓核子計畫的目的，只是要維繫金氏王朝政權，北韓沒有瘋掉，他們很務實派，他們曉得一旦發動核子攻擊，將導致國家滅亡及自身喪命。如果川普與金正恩會談順利，可以獲得國會認同，很有可能就像當年尼克森與中國會談一樣的效應出現，美韓之間不會發生核戰。