中國解放軍軍演 美關切軍事意圖

2018-04-14

〔駐美特派員曹郁芬／華府十二日報導〕針對中國解放軍進行的軍事演習，美國國務院發言人今天表示，美國仍關切中國日增的軍事能力以及相關的戰略意圖。美國反對任何一方採取改變現狀的片面行動，包括使用武力或其他形式的威嚇。

美國國防部發言人羅根中校則對記者表示，美國支持一個自由且開放的印太地區。美國承認所有國家依據國際法所享有的海洋與空域的合法使用權。

國務院官員在答覆記者詢問的電郵中指出，美國對台海和平與穩定有深遠利益，台海兩岸明白這些利益並合作創造一個持續和平與穩定的基礎是重要的。美國鼓勵北京和台北當局進行建設性對話以找出兩岸人民都能接受的和平解決方案。

龐皮歐：對台軍售常態化很重要

美國務卿被提名人龐皮歐今天在參議院外委會的任命聽證會上，參議員賈德納頻頻關切中國在台海附近的軍演，並詢問龐皮歐是否應將對台軍售常態化。龐皮歐回答，這是很重要的，美國已經執行了多年，美國不管是哪一黨執政都依美國的一個中國政策提供台灣所需要的軍售。

支持美國軍艦訪台的賈德納也質詢，是否應邀請台灣參與環太平洋軍演及紅旗軍演？龐皮歐回應說：「我不知道答案」。賈德納是參院「台灣旅行法」的共同提案人之一，他問龐皮歐是否支持台灣旅行法及會派遣什麼層級官員訪台時，龐皮歐說，「我沒有答案」。

他表示，熟悉這個法案及美國的一個中國政策、三公報，好像還有六項保證，他知道美國政策，至於要派什麼官員訪問台灣，他在決定前要依賴國務院的職業外交官提供指引。龐皮歐沒有提及規範美台關係的台灣關係法。

龐皮歐被視為川普的盟友，之前擔任中情局局長。他在十三頁的書面證詞中未對台灣及兩岸問題表達看法。

解放軍軍演#美國國務院#

龐皮歐