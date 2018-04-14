海上聯合操演 總統登艦視導

2018-04-14

戰備抽測 20軍艦9軍機秀戰力

〔記者涂鉅旻／宜蘭報導〕中國解放軍十二日於南海出動四十八艘軍艦進行大規模閱兵，事隔一日，蔡英文總統昨赴海軍蘇澳基地，登上基隆級「基隆號」驅逐艦視導「戰備抽測」聯合操演。除我國四款一級作戰艦皆參訓，空軍亦派八架F-16戰機展現對海打擊能力。軍方此次操演共出動廿艘軍艦、九架軍機協同陸上單位演訓，展現我國要港防衛與快速應變戰力。

中國國家主席習近平在十二日赴中國海南省南方海域，校閱「遼寧號」航空母艦等四十八艘軍艦、七十六架軍機及一萬餘名官兵，並宣布十八日將在中國福建省泉州灣外進行實彈射擊訓練，引發外界關注。

不過，蔡英文受訪時強調，國軍昨日操演並非和中國「互別苗頭」，「這是過度解讀」，中國近來例行性演訓，也不影響她下週出訪非洲友邦的行程。

黨政人士表示，蔡英文此番視導操演，除檢驗國軍平時戰訓成果，也為國軍加油打氣，而軍方對於中國演訓也有相關掌握。國防部發言人陳中吉重申，中國十八日的演訓屬例行性演訓，國軍都有做好相關監偵工作。

蔡總統抵達海軍蘇澳基地後，隨即下達戰備抽測命令，國軍投入約二千五百名官兵，除將基隆級驅逐艦、康定級、成功級、濟陽級巡防艦、沱江級、錦江級巡邏艦、光華六號飛彈快艇、獵雷艦、劍龍級潛艦組成「六二．九」支隊，艦艇數達廿艘。另外，派出一架S-70C反潛直升機、八架F-16戰機，以及搭載雄二反艦飛彈的陸上機動發射車，協同作戰模擬打擊進犯艦隊。

不過，軍方未發射具攻擊性的實彈，而是以熱焰彈、干擾彈替代反艦飛彈。「基隆號」驅逐艦長吳慕樵表示，由於實彈射擊須較長的預置時間，加上海軍現代武器多為視距外軍備，海空域也須預先公告，且這也是三軍統帥首次戰備抽測，較難實彈演習。

蔡滿意演訓 盼國人對國軍有信心

蔡英文對於軍方演訓成果相當滿意，她表示，國軍聯合操演展現我國「防衛固守，重層嚇阻」戰力，軍方制海能力也令人印象深刻，盼國人對於國軍戰力、保衛國家的決心有信心。她也說，政府已在「潛艦國造」政策有正向、重要的發展，對「國艦國造」政策是很大的鼓舞。