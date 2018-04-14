國發會︰新南向有助台灣產業轉型

2018-04-14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕外交部昨日舉辦「台灣當前經貿機會及挑戰」研討會，國發會副主委邱俊榮談及新南向政策，他認為面對日韓在東南亞市場的競爭，有助於台灣內部產業結構轉型，台灣更不必悲觀看待美中貿易摩擦，由美國去調教中國也不是太壞的事情。

看貿易戰「由美調教中國 也不是壞事」

邱俊榮表示，新南向要去東南亞國家拓展市場，台灣面臨日本、韓國佈局已久優勢，加上東南亞很喜歡買日韓3C科技及家電的競爭，台灣到東南亞才發現沒什麼東西可以賣，反映出台灣努力發展中上游產業，導致下游產業卻空掉，這是台灣所面臨的困境，也是西進中國造成的後遺症。

「這代表台灣產業必須轉型！」邱俊榮指出，新南向政策經濟貿易是驅動改變的力量，台灣要先做內部結構調整，有許多政策沒有彈性，未來對外經貿要從量轉成質，台灣常把出口五百元賺二百元的事情，變成出口一千元只賺一百元，這些問題都必須解決。

邱俊榮建議，美國、日本、德國等先進國家都在發展創新、智慧製造、客製化，台灣一定要變革，不能再把中國當成唯一，產業應提升品質，著眼歐洲市場，若未來台灣對歐洲貿易能提升，代表台灣產業有提升。

中華經濟研究院院長吳中書提及台灣現在面臨的挑戰，包括國際經貿關係拓展不易，中國對台經貿壓力逐漸提升，美中經貿對弈，台灣將受池魚之殃，以及人口結構快速老化、年金需求大幅攀升等問題。優勢則在於高素質人力資源、豐沛資金、注重研究發展、自由開放體制，電子光學、資通訊與機械產業競爭力強。

吳中書建議，為了加入國際貿易協定，台灣部分法規和管制措施宜加速與國際接軌，若能營造台灣成為充滿彈性、效率、前瞻規劃且尊重法規的多元化國際社會，自然能吸引國際企業駐留，研發能力的提升，企業亦能做最有效率的佈局。