對中追加關稅 美最快下週公布清單

2018-04-14

鎖定千億美元商品

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中貿易爭端僵持不下之際，川普政府持續奉行邊打邊談策略。華爾街日報引述官方消息指出，華府認為對中國強硬的策略奏效，正提高施壓力度，最快下週宣布額外對一千億美元中國進口商品加徵廿五％關稅的新一波清單。另方面，川普週四表示，美中之間的貿易「談判」進行順利，無意間打臉中國官方當日稍早前否認兩國正進行任何層級談判的說法。

OECD︰中美正進行談判

經濟合作暨發展組織（OECD）秘書長古瑞亞也說，儘管官方對外否認，中國官員本週告知正與美國官員進行幕後談判，以化解雙方貿易衝突。

繼美國貿易代表署（USTR）宣布三○一制裁對中國五百億美元進口產品的關稅清單後，川普上週威脅額外再對一千億美元中國進口產品加徵關稅，讓美中貿易緊張急速升溫。不過，川普週四表示，樂觀看待美中貿易衝突可能透過談判化解而落幕。

川普在會見共和黨籍州長及參議員時說，「現在我們真的在談判，而且我認為他們將真的公平對待我們」、「我想我們進行一些很棒的討論」。

川普說法釋出和解訊號，迥異於上週「以牙還牙」的報復語調，並意外打臉中國官方說法。中國商務部發言人高峰週四說，中國國家主席習近平宣示擴大開放，不等於在經貿摩擦中對美國讓步，「到目前為止，中美雙方財經官員沒有就經貿摩擦問題進行任何談判」。

華府知情官員指出，除擴大制裁，美國財政部正在制訂嚴格禁止中國對美國先進科技的投資，不論透過收購、合資、授權或其他安排都涵蓋在內，預計六月初前提出，主要針對中國大量對國內產業提供補貼，以打造「國家冠軍隊」的政策，也藉以警示其他國家勿仿效中國做法。