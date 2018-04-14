圍堵中國 川普考慮重返TPP

2018-04-14

拉攏亞太增加籌碼 指示官員評估加入可能性

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普週四指示貿易官員研究重新加入跨太平洋夥伴協定（TPP）的可能，隨後推文重申，要取得比歐巴馬版本「好很多」的條件才會加入。顯示川普從去年入主白宮後就宣布退出TPP的立場出現「Ｕ」型反轉，美中貿易衝突升高之際，以經貿圍堵中國的戰略浮現。

川普週四稍早和美國中西部農業州的州長、聯邦參議員會面時表示，他已指示萊席爾、庫德洛研究在有利條款的情況下，重新加入TPP的可能性，以期讓美國農產品可銷到更多海外市場。與會部分人士說，這項貿易協定可能強化美中目前貿易爭端的所處位置，因為中國不是TPP的一員。

美商會支持︰有助台灣加入第二輪

川普今年初在達沃斯世界經濟論壇就曾拋出重返TPP的訊息。台北市美國商會昨日表示強烈支持，除認為美國重返TPP有多層助益之外，也有助於台灣加入TPP第二輪談判。

對於美國有意重返該亞太經貿協定，這十一國包括日本、澳洲和馬來西亞的經貿部長都表達歡迎，不過，川普希望重談取得更好條件，這三國都持保留態度。在美國退出後，日本主導十一國談判，上月在智利簽署新協議、改稱「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP），成為簡化版TPP（或TPP-11），中止廿二項先前因美國堅持而放入的條款，目前正處於完成各國內部法律程序階段，尚未生效。

日本︰歡迎加入 但改變協定很難

主管TPP談判的日本經濟產業大臣茂木敏充週五回應，要改變現行「就像玻璃工藝品般精細的平衡協定」，會是困難的。澳洲貿易部長喬柏持類似看法，「我們歡迎美國重返，但我並未見到任何實質性重談TPP-11協定的集體意願」。馬來西亞國際貿工部長慕斯達法也說，重談會「改變各方利益的平衡」。

日本財務大臣麻生太郎則直言，這個消息還需要小心確認，「川普是可能一夕間變臉的人，改天他的說法可能又不一樣」；日相安倍晉三下週與川普會面時，雙方可望討論TPP議題。

儘管川普研究重新加入TPP，不過，前美國代理副貿易代表柯特勒（Wendy Cutler）表示，從好不容易完成TPP、 到美國退出，再重新談成CPTPP，對十一國來說，就像是經歷兩次創傷，她懷疑相關國家還有興趣重談。