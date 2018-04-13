總統勸進 蘇貞昌再戰新北

2018-04-13

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨選對會本週三已建請中執會徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，民進黨主席蔡英文昨邀蘇貞昌至黨中央「蔡蘇會」，當面勸進蘇為黨征戰。據轉述，蘇貞昌會中表示，若大家認為他是最有勝選機會的候選人，做為創黨黨員，為了民進黨、為了新北、為了台灣，他願意承擔責任。

蘇：為新北、為台灣 願承擔責任

由於先前黨內有部分聲音力挺前行政院長游錫堃參選新北市長，為化解正國會的反彈，昨天蔡蘇會時，在選對會召集人陳明文的電話牽線下，游錫堃與蘇貞昌一「電」泯恩仇。游錫堃在通話後，公開在臉書對蘇貞昌表達全力支持；蘇貞昌也在該則貼文下回應「錫堃兄，謝謝你的祝福與全力支持，企盼未來一起努力」。黨內人士形容，化解派系之爭已有好的開端。

國民黨確定由新北市前副市長侯友宜參選新北市長後，民進黨立刻啟動勸進蘇貞昌的行程。準總統府秘書長陳菊本週一會見蘇貞昌，昨由蔡總統親自出面，蘇也點頭答應為黨征戰。

民進黨昨高規格迎接蘇貞昌，黨秘書長洪耀福、選對會召集人林錫耀與陳明文三人在中央黨部樓下迎接，三人及陳菊也陪同蔡英文會蘇。蔡蘇會歷時一個多小時，會後蘇笑容滿面離去，僅說「謝謝」未受訪。

民進黨發言人鄭運鵬轉述，蔡指出，經過選對會評估，不管在個人名望或與過去淵源，蘇都是「勝選機率最高、民進黨最強候選人」，希望蘇貞昌能不計個人榮辱，為新北市、民進黨、台灣扛起責任。

蘇貞昌也表示，基於對新北市民的感情與責任，會接受蔡主席的徵召，不計個人毀譽、榮辱扛起責任，「相信年底的這場選戰一定要全黨團結才能勝利」。選對會指出，蘇貞昌的徵召程序將於四月廿五日中執會完成。