財團法人法立法 立委盼收回公產

2018-04-13

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨初審通過「財團法人法草案」，法務部盼透過立法，將六千多家財團法人健全化。民進黨立委段宜康指出，立法把從公產變私產的財團法人收回，是轉型正義的一環。民進黨團主張，為配合「亞太防制洗錢組織（ＡＰＧ）」評鑑之需，應儘快通過財團法人法。

初審完成 宗教團體是否適用還要談

根據初審通過條文，財團法人應建立會計、內控及稽核制度，每年須提出工作報告與財務報表，經董事會通過後，送主管機關備查。而在委員會審查過程中，對於政府捐助之財團法人，特別是政府出資額遭稀釋轉為民間捐助者，得由政府補足差額恢復政府高度監督之機制，遭國民黨團抵制。至於外界高度關注的宗教性財團法人，民進黨團已提修正動議，排除適用，改由專法規範，也未獲共識。

法務部次長陳明堂表示，不管是民間捐助或政府捐助的財團法人，均要求人事健全、落實董監事機制，並強制公開財報；政府捐助的財團法人，更應高密度管理，公開預、決算，避免逃漏稅、肥貓等疑慮。

立委段宜康以中技社為例表示，中技社和旗下的中鼎工程，是鑽法律漏洞，搬公產變私產的典型，立法就是要把這些原本屬於全民的財產收回。他也質疑，宗教團體一方面希望排除適用「財團法人法」，也反對內政部制定「宗教團體法」，最後就會造成低度監督。他希望社會能給立法院足夠的壓力，不要讓該被監督的團體逃脫監督。

民進黨團總召柯建銘認為，「財團法人法草案」有其急迫性，這是要避免國內財團法人淪為洗錢管道，是台灣能否通過ＡＰＧ新一輪評鑑的關鍵。