退輔會：軍人退撫基金 可30年不破產

2018-04-13

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院昨通過軍人年改草案，有退將呼籲政府應告訴現退役人員，「軍人年改方案可維持多久？」退輔會副主委呂嘉凱表示，軍人退撫基金沒有立即破產的危機，軍人年改方案將可維持軍人退撫基金至少三十年不破產。政務委員林萬億也表示，軍人退撫基金在未來三十年不會有立即破產的疑慮，但基金的額度會減少。

林萬億：基金額度會減少

有關軍人年改的財源，將從目前的法定提撥費率八到十二％，逐年調整為十二％到十八％，同時推動國軍組織精簡，以減少基金財務缺口，預定挹注基金一千億元。

依據政院版的軍人年改草案，估計有逾五．六萬人受到影響，不過依改革後的新制，軍人的實質退休所得替代率反而提高，目前軍人的所得替代率約僅四十％，林萬億表示，以大多數軍人服役二十年到三十年計算，多數軍人的俸率會落在五十五％到七十五％之間。

多數人俸率 55％到75％

軍人年改草案送到立法院後，是否會被立委修正？林萬億表示，行政院尊重立法院的審議，先前也與民進黨團、外交及國防委員會、司法及法制委員會、年金小組仔細溝通，副總統陳建仁也三次與立委對話，其中一次國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正也與會。

林萬億說，這是充分溝通後才有的版本，相信立法院已充分了解這個版本的內涵、精神所在。