軍人年改政院版 柯建銘：比公教優渥太多

2018-04-13

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院會昨通過軍人年金改革草案，把軍官俸率上限自八十五％加碼至九十％，再任停俸的門檻也從二萬二○○○元拉高到三萬三一四○元。民進黨團總召柯建銘坦言，這遠優於公教年改，他也呼籲國民黨團拿出版本來討論，不要被「八百壯士」牽著走。

籲國民黨團提版本

軍人年改草案，除了三萬八九九○元的最低保障金額，高於公教的三萬三一四○元，原本與公教一致的再任公職停領月退門檻，也從二萬二○○○元大幅提高到三萬三一四○元。

在相同年資下，退役軍人的俸率約比公教人員高出四成。公教人員的薪資採計期間將拉長至十五年，但軍人只採計五分之一，也就是四年到七年。公教人員的月退起支年齡將調整至六十五歲，軍人只要服役滿二十年，等於四十歲就能支領月退。

就改革幅度而言，已退公教人員的所得替代率將在第一年直接砍至七十五％，等於少掉二成，十八％優存利息也將在二年內歸零；已退軍人的俸率則分十年緩降，減少幅度最大的上將，最多只少領二成，政府還將分十年挹注一千億元。

柯建銘表示，草案送進立法院就盡力處理，當然是希望能同步在七月一日實施。他坦言，這是比公教年改優渥太多的版本，光是黨內就有不同意見，需要內部溝通。

對於草案與之前的討論結果出現落差，柯建銘解釋，多數軍人在四十餘歲退伍，較有機會轉任公職，月退俸領得也不多，提高停俸標準是給他們基本生活保障。

不過對於原本軍官俸率上限由八十五％提高至九十％，有民進黨立委抨擊，軍官能服役滿三十五年的，至少是中將；但就實務而言，除非是升到上將，否則難以撐滿三十五年。

不具名立委指出，上將的俸額高達九萬八一六○元，比中將的五萬六九三○元多出七成，已佔盡便宜；現在把俸率上限從八十五％加碼至九十％，等於讓退役上將的月退所得，原本會從十九萬餘元減至十六萬六千餘元，現在還要回升到十七萬七千餘元，根本就是獨厚高階將領。

這位立委認為，軍官超過三十年的俸率年增率應降至一％，三十五年俸率上限八十％；就上將而言，月退仍高達十五萬七千餘元，也仍高於前副總統連戰以外的所有退休人員。