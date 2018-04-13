軍官俸率上限調至90％ 段宜康：不能接受

2018-04-13

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院院會昨通過軍人年改「五十五+二％」版本，未來退休軍官起支俸率上限不超過九十％、士官最高俸率不超過九十五％，與原先副總統陳建仁溝通後的共識（起支俸率上限八十五％）有差距，引起部分民進黨立委不滿；立委段宜康直言，「不能接受這個版本」。

柯建銘：會加強內部溝通

黨團總召柯建銘受訪表示，行政院送來的軍改版本的確有些微調，他了解內部有幾位立委「有一些不同看法」，黨團會加強內部溝通。

針對軍改版本調高俸率採計上限，多位民進黨立委表示不滿，段宜康被問及此事時，嘆了一口氣說，副總統陳建仁多次跟民進黨立委溝通，最後行政院會通過的卻是這個版本，他不能接受，「會要求黨團會議做成結論」。

不具名立委私下表示，陳建仁三次找民進黨立委談軍人年金改革，私下還談了好幾次，最後敲定的俸率採計上限八十五％，卻突然被改成九十％，「完全不能接受！」

「很明顯的是肥大官」

這位立委強調，雖然俸率採計上限提高五％，看似沒有很大差距，但很明顯的是「肥大官」，未來必遭在野黨批評，社會觀感也非常不好，「何必為了討好少數幾名高官，賠上這些罵名」，讓民進黨立委夾在高層與在野黨之間，裡外不是人。

民進黨團幹事長何欣純受訪時說，支持政院版，但不排除微調；軍改在修法時程上「很趕」，依目前時程，最快四月底、五月初才能排審，若加上一個月法案冷凍期，等於五月就要完成法案初審，對民進黨來說「是很大的挑戰」，本會期勢必要延會或召開臨時會，才可能讓軍改趕在七月一日上路。