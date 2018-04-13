軍人年改政院版定案 軍官俸率上限調至90％

2018-04-13

〔記者李欣芳／台北報導〕爭論多時的軍人年改草案昨經行政院長賴清德正式拍板定案，賴揆主持行政院院會通過「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，送請立法院審議，草案明訂軍人服役二十年起支俸率五十五％、年增二％，軍人月退地板訂為三八九九○元，低於此金額者，不砍其十八％優惠定存利率。

與公教同步 規劃7.1上路

退輔會估計約有五成二領月退俸的軍人將不受這次年改影響，政院規劃軍人年改與公教年改同步於七月一日上路。

退輔會副主委呂嘉凱表示，目前領月退俸、受到這次軍人年改影響的士官有五○五○人，校級軍官四九○二九人，將官有二二三三人，共有五六三一二人受到影響。退輔會估算，有五十一．六九％的人不受影響。政務委員林萬億則說，不受影響的人數主要有兩類，一是月退地板在三八九九○元以下者，二是原本退休俸率在五十五％以下的士官。

照顧基層 俸率改55＋2

有關起支俸率方案，總統府年改會原規劃草案是服役二十年起支俸率五十％、年增二．五％，但因民進黨立委認為，這讓將官的俸率偏高，不利於政府要照顧較低階的軍士官，最後採納立委建議，將起支俸率訂為服役二十年起支俸率五十五％，每在軍中多留一年，增加二％俸率。

18趴優存 將分10年退場

有關十八％優惠存款利率的退場，草案明訂十八％優存的本金先不予以退回，將分十年緩降、退場，優存本金在公布施行後的第十一年全額歸還。

至於有關軍人俸率上限的規定，有別於副總統陳建仁上個月底邀民進黨立委溝通的內容，軍、士官月退俸俸率上限八十五％，則分別上調至九十％與九十五％，以強調國家對軍人的照顧立場。

退輔會經試算政院版的軍人年改草案，以中校十一級、本俸四三七○○元、服役年資二十一年（舊制十五年加上新制六年）為例，現行退休所得為六三三三三元，新月退休俸則為四九八一八元，差額為一三五一五元。

以中校十二級、本俸四四七三○元、服役年資二十四年（舊制十五年加新制九年）為例，現行退休所得為七○七九七元、新月退休俸為五六三六○元，差額為一四四三七元。

以一等士官長二十級、本俸三八九○○元、服役年資三十五年（舊制十五年加新制二十年）為例，現行退休所得為七八九八三元，新月退休俸為六六一三○元，差額為一二八五三元。

至於各階級等精確的差異數據，林萬億表示，退輔會等相關單位目前仍在精算中，將再擇期對外公布。