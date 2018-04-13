挺管派出動／告教長瀆職、查內閣學官

2018-04-13

〔記者謝君臨、鄭鴻達、吳柏軒／綜合報導〕台灣大學今年一月選出新任校長管中閔，因管遭檢舉有多項爭議，至今無法就任；台大自主聯盟認為教育部長潘文忠罔顧「大學法」規定，與人事處長陳焜元共謀，誣指台大遴選校長過程違法，甚至以「籌組跨部會諮詢專案小組」之名，拖延聘任義務，昨至台北地檢署控告潘、陳涉犯瀆職罪。

立法院國民黨團昨也針對管中閔台大校長遴選爭議案召開記者會，藍委們認為，蔡政府對管中閔全面追殺，北檢、教育部也應以同樣標準徹查十九位待過學術界的內閣成員「綠學官」，是否涉及違反相關法規，且應先停職，等調查完畢再復職。

國民黨團首席副書記長曾銘宗指出，教育部、北檢應針對十九名待過學術界的「綠學官」從二○○五年起赴中國兼課狀況，並視為涉及違反兩岸相關規定，盼蔡政府能依法行政、一致標準。

台大自主聯盟表示，根據「大學法」第九條規定，公立大學校長的聘任，應於現任校長任期屆滿十個月前，或因故出缺後二個月內，由學校組成校長遴選委員會，選出新校長後，由教育部聘任；教育部並無實質審查權限，必須先依法聘任管中閔為台大校長，才能對公立大學校長有無違法進行了解。

聯盟控告潘、陳涉犯「公務員瀆職罪」，請求司法單位儘速偵查，以還台大及全體師生公道，維護大學自治與學術自由。

律師︰教部有權適法性監督

不過律師黃帝穎指出，依照大法官釋字第三八○號，當大學自治牴觸法律要求，教育部有權進行適法性監督；大學法精神，校長遴選的前提是需依「正當行政程序」，若無正當遴選，行政機關當然有監督職責。

外界雖有異音認為，可先讓管中閔上任，之後慢慢調查兼職疑雲，但黃帝穎認為，此舉將破壞法律的「法安定性」，因知其有違法之虞而不作為，容許有違法之虞的人上任校長，反而是怠惰的表現，支持教育部現階段做的適法性監督，組織跨部會平台也是正確的。