葉俊榮浙大短期講學 台大確認報准

2018-04-13

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校長當選人管中閔遭連環舉報赴中國兼職、教學涉及違法等情事，內政部長葉俊榮也受波及，遭爆曾在中國浙大短期教課。台大行政單位查證後指出，葉俊榮到浙大短期講學有請假並申請核准；至於管中閔遭舉報赴中國的大學掛名碩博士生課程、招生簡章課程教師、學位評定分委員等涉及兼職教學相關職務，則還待台大釐清。

管中閔遭具名檢舉，從二○○五年起長期赴中國各校兼職，包含廈門大學的兼任教授、學位評定分委員、學術委員、博碩士班導師等職，更因期間跨越任職政府政務官時代，涉違反兩岸人民關係條例、教育人員任用條例等多項法律，教育部目前接獲檢舉涉及至少卅一條兼職疑義，將提供給管中閔曾任公職單位一一檢視，也組成跨部會諮詢小組討論。

據了解，因資料蒐羅及判定不易，原定今日舉行的跨部會諮詢會議，將擇期再開。

管中閔事件引發各界議論台灣學者赴中國學術交流的分際問題，包括台科大特聘教授盧希鵬、內政部長葉俊榮等人都陸續被踢爆，也曾赴中國交流，但兩人均出面澄清為短期講學；盧已具文要求中國學校將掛名下架，葉俊榮也親自說明澄清。管迄今神隱，未對赴中兼職問題作出任何說明。

台大表示，公立大學教師不得至中國兼職或兼課，因此台大迄今並未核准過任何教師赴中國兼職或兼課；若有人要出國開會、考察、短期講學等，非行政職或受管制教師需至差勤系統填寫資料，進行申請和核准程序，因公職受管制者，更需另外向其原任職單位提報，才能核准。

但對於管遭舉報掛名廈大碩博士生指導老師、學位評定分委員等職務是否申請或核准，台大尚未進一步說明。

樣態多 短期交流需符3要件

教育部國際司長畢祖安表示，教育部多年來三令五申，專任教育人員除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職，並延伸各項函釋，針對國內學校與中國方面簽訂書約時，一再發函提醒，要求除「一般交流常態的短期客座講學」外，禁止涉及聘任教職或研究職。

畢祖安說，學術交流樣態很多，很難透過正面列舉來限制，但基本上有三大基準得遵守，就是短期交流要符合「非固定」、「非經常」、「非持續」三要件；學術主管、行政職務、研究人員等很明顯被禁止，台灣學者也不能涉及授予學分、領薪酬等，學術委員會、顧問等須個案認定，博碩士班導師則要看是否實際指導，有無觸法，待進一步認定。