台灣世代智庫民調》蘇小贏0.9％ 侯：看看就好

2018-04-13

〔記者曾韋禎、賴筱桐／綜合報導〕前行政院長蘇貞昌接受民進黨徵召參選下屆新北市長，根據台灣世代智庫昨公布的最新民調，蘇貞昌以四十二．六％的支持度，小勝國民黨被提名人侯友宜的四十一．七％。

侯友宜對此表示，民調只是參考用，看看、聽聽就好，把自己的工作做好比較重要、比較實在。侯友宜競選辦公室則嘲諷說，民進黨已使盡了洪荒之力，照這樣下去，「明天如果出現蘇貞昌領先侯友宜十二％的民調，也不令人意外」。

台灣世代智庫昨公布民進黨確定徵召蘇貞昌後的首份新北市長選情民調。由於蘇貞昌曾表明，絕不第三次參選新北市長，對於民進黨徵召蘇，有過半的五十六．一％認為適當，僅三十二．五％認為不適當。

對於蘇貞昌與侯友宜的支持度，蘇以四十二．六％略贏侯的四十一．七％。進一步比對政黨傾向，蘇在民進黨、時代力量認同者的支持度較高，侯在國民黨、親民黨及中立認同者的支持度較高。

有高達六十三．一％肯定蘇貞昌在台北縣長任內的表現，僅十六％不認同。對於新北市長朱立倫的任內表現，滿意度達四十八．三％，略高於不滿意度三十九．二％。

這次民調是台灣世代智庫委託大社會調查中心在四月十、十一日對新北市民眾進行隨機電訪，完成一○七八份有效訪問，在九十五％的信心水準下，抽樣誤差為正負二．九八％。