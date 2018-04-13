與蘇通話8分鐘 游：黨深慶得人

2018-04-13

〔記者蘇芳禾、何玉華／綜合報導〕民進黨主席蔡英文昨與前行政院長蘇貞昌會面，確定徵召蘇參選新北市長。據轉述，蔡蘇會後，蘇貞昌透過選對會召集人陳明文致電前行政院長游錫堃，蘇游兩人通話八分鐘。蘇對游表示，現在黨中央需要，他必須承擔這個重責大任，希望游錫堃支持；游錫堃則對蘇說，蘇貞昌德高望重，對黨而言是「深慶得人」，他一直支持黨中央提名人選，「會全力支持」。

在蔡蘇會後，知情人士表示，蔡英文離開後，蘇貞昌提到想和游錫堃通電話，陳明文拿起電話打給游錫堃，接通後再把電話交給蘇貞昌，讓游錫堃和蘇貞昌私聊，通話時間約八分鐘。

據了解，游錫堃對蘇貞昌說，民進黨新北市議員中，有六位屬於正國會系統，他一定全力協助溝通；至於其他派系的議員，游也建議蘇一定要全力整合，讓黨團結一致。

新北市議會民進黨團全力挺蘇

之前有過半數的成員表態挺游的新北市議會民進黨團，昨天也在蔡蘇會後發表聲明，表達全力支持蘇貞昌，也期待蘇發揮「衝衝衝」的精神，不僅贏回新北市執政權，議會的席次也要過半，讓新北市真正成為全台灣的領頭羊。

游錫堃通話時也主動表示，前晚他出席新北市宜蘭同鄉會餐會，公開呼籲同鄉要支持民進黨提名的人選，他一直都站在支持黨中央提名人選的立場，沒有改變。據透露，黨秘書長洪耀福也在現場打電話給民進黨新北市黨部主委余天、民進黨新北市議會黨團總召集人李坤城（謝系）溝通，營造民進黨大團結的氛圍。