決戰新北 贏的策略》端牛肉 侯不直球對決

2018-04-13

記者賴筱桐／特稿

民進黨籍的前行政院長蘇貞昌，參選新北市長已是定局，蘇貞昌是沙場老將，選戰經驗豐富、口才犀利且有昔日的政績當後盾，對國民黨提名的「選舉素人」侯友宜帶來很大的壓力；在先前民進黨人選尚未決定時，侯友宜維持「持盈保泰」的防守策略，面對外界的攻擊總是低調、冷處理，如今面對強敵蘇貞昌，侯友宜陣營將調整策略，但不會採取直球對決的主動出擊，仍以市政牛肉做為參選主軸。

侯友宜挾過去七年多擔任副市長的行政優勢，熟稔市政議題、全市也跑透透，蓄積雄厚的參選能量，加上高知名度，所到之處展現高人氣。他出身嘉義菜販之子，善用庶民語言與基層民眾博感情，「兄弟」的噓寒問暖勝過千言萬語，再結合國民黨的組織戰與動員，可望把藍軍的戰力發揮到淋漓盡致。

為了不落人口實，侯友宜辭官參選，沒有副市長頭銜看似少了行政資源，其實讓他更好施展手腳，背後依舊有市長朱立倫行政團隊的強大奧援，在特定議題上，例如深澳電廠、核二廠重啟運轉等爭議，他與市府聲氣相通、拉高戰線層次，營造中央漠視地方的氛圍。同時積極與藍軍議員參選人合掛看板、助陣造勢，藉此拉抬更多藍軍選將的參選氣勢，創造外溢效應。

這段時間以來，民進黨對侯友宜在鄭南榕事件中扮演的角色大做文章，但侯總是不正面回應，四兩撥千斤地將外界質疑輕輕略過，少了激烈攻防，自然難以激盪火花，爭議也跟著降溫。

但面對政壇老將蘇貞昌的逆襲，侯友宜若持續處於被動狀態，任何議題冷處理，恐會重蹈朱立倫四年前「輕敵」差點陰溝翻船的覆轍，選戰步調如果一路挨打，藍營既有的基本盤可能失守，誰能主動出擊、搶攻年輕與中間選票，才是致勝的關鍵。