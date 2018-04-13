蘇再披戰袍 不捨市政停滯

2018-04-13

〔記者蘇芳禾、黃佳琳／綜合報導〕前行政院長蘇貞昌昨天允諾將為黨出戰新北市長，但他二○一○年曾在保安宮廟埕說過「不選第三次」，遭外界質疑。蘇貞昌昨天見完黨主席蔡英文後，選擇在臉書正面回應此事。他說，他知道參選決定會引來質疑，招來許多冷嘲熱諷，甚且是人身攻擊，無法遵守當年的承諾，他深深致歉，但是「人生的劇本不是我能偷看」，面對新北市民的期待，新北市的未來發展，「我無法放著不管」。

人生的劇本不能偷看

蘇貞昌指出，他原無參選的意願，但近年來，看到新北市停滯不前的現狀，甚且過去跟市民共同打拚努力的驕傲成果，都已不復在，更是感到不忍。

蘇貞昌說，基於對新北市的深厚感情，他希望能由優秀的青壯世代參選，不過形勢的發展實在出乎意料；面對新北市民的期待，新北市的未來發展及黨的整體佈局需要，他無法放著不管，這是老縣長的不捨心情，也是身為黨員的責任。所以，在經過慎重思考之後，他決定接受黨的徵召。

蘇貞昌並表示，這些年來，他一直在新北市，關注整個局勢，這一次選舉非同小可，新北要再起，民進黨要繼續掌舵，台灣要站穩，完全取決於此。「作為一個創黨黨員，當黨有需要，我不能說不；當新北有需要，我不能說不。」

蘇貞昌坦言，這不是他規劃的人生劇本，但會為新北、為黨、為台灣，全力以赴。期待能找回當年台北縣民的光榮與驕傲，讓新北風華再現，他也希望能夠對年底縣市長選舉做出最大的貢獻，扮演好母雞的角色，為黨顧好新北的局，讓議員選舉有最亮眼的成績。

菊：蘇老驥伏櫪 有機會贏

曾幫忙勸進蘇貞昌的高雄市長陳菊受訪指出，蘇貞昌當過台北縣長、行政院長等重要職務，能扮演好母雞的角色；雖然成功勸他出馬，讓蘇有點委屈，但是「老驥伏櫪」，也讓黨內和她都相信，只要蘇貞昌出馬一定有機會拿下新北。