Fed︰若無貿易戰 應續升息

2018-04-13

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）公布三月會議紀錄顯示，所有決策官員都認為美國經濟成長強勁，對後年通膨達到二％目標更有信心，支持應繼續升息；但潛在的貿易戰被視為一大隱憂。

紀錄顯示，所有與會官員認為，未來幾個月經濟及通膨前景都會上升，整體氣氛加強Fed應該繼續升息的信心；紀錄總結說：「與會官員看到了過去幾季有關消費支出和就業市場的新聞，與持續向上的經濟成長及就業市場進一步強化趨勢一致，幾乎所有與會官員同意，依照循序漸進的步驟調高利率是合適的。」

紀錄指出，參與三月會議的決策官員中，有十二人預期今年將升息三到四次，預期升息三次及四次的人數也相同；多數官員預期，二○一九年將至少升息三次。但聯邦資金利率期貨交易顯示，市場預期Fed六月將再升息一次，九月也可能升息，但今年升息第四次機率僅約二十五％。

Fed決策官員先前強調，二％的通膨目標並非上限。根據會議紀錄，所有與會官員預期，美國核心通膨在二○二○年前至少升至二％；少數官員認為，通膨率適度超標，有助於推升通膨預期，更接近Fed的二％目標。

會議紀錄顯示，多數與會官員認為，其他國家可能採取的貿易報復行動，對美國經濟是一大風險，尤其是農業相關業者更擔心他國的貿易報復行動。