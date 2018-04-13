中拿美豬開刀 先傷在美中企

2018-04-13

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中貿易爭端僵持不下，白宮首席經濟顧問庫德洛放話，在美中正式展開貿易談判前，關稅「或許」就會實施；中國商務部重申，將「奉陪到底」。但華爾街日報指出，中國已對美國豬肉等卅億美元進口產品提高關稅，還擬擴大到美國黃豆等農產品，這些報復措施反而傷害到中國最大豬肉加工商萬洲國際及國企中糧集團等在美投資的中資業者。

庫德洛週三接受財經媒體CNBC訪問時指出，中國最新的開放市場宣示，是「非常正面」訊息，但不意味關稅不會在談判前就實施；他強調，中國應對涉及竊取美企智慧財產的問題有所清理，「問題在於中國，不是川普」。

安本（Aberdeen）標準投資管理經濟學家沃爾夫表示，中國對特定美國商品加徵關稅，實際上損害的是具有跨國業務、在美生產回銷至中國產品的中資公司；中國上週已對美國進口豬肉及豬肉製品開徵廿五％關稅，不過受害者包括中國最大豬肉加工商萬洲國際，去年超過四分之三出口至中國的美國豬肉來自於萬洲國際。

萬洲國際（原名雙匯）二○一三年斥資四十七億美元收購美國史密斯菲爾德食品公司（Smithfield Food）後，成為全球最大豬肉生產商，還陸續收購了熱狗品牌John Morrell、取得著名餐廳Nathan’s Famous等品牌授權。

中國國企中糧集團處境類似。該集團旗下的中糧國際在美國擁有棉花、穀物、咖啡、糖等事業，向母公司和其他中國買家出口商品；中糧集團本身也進口美國黃豆、牛肉、高粱和棉花等大宗商品。