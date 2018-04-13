不甩美301 中加速科技業國有化

2018-04-13

科技業必須「姓黨」 新創也不例外

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕北京大學匯豐商學院副教授包定（Christopher Balding）在彭博評論專欄撰文指出，美中貿易談判近日傳出關鍵障礙是來自於中國對半導體等科技公司不公平補貼，但川普政府若認為這樣可改變中國，那就錯了！因中國不僅沒有減少補貼，還企圖將手伸進百度、阿里巴巴、騰訊（或稱BATs）等三大科技巨頭，及一堆新創獨角獸。

包定認為，中國科技業正快速成長，去年就有卅四家新創公司加入估值逾十億美元的「獨角獸」行列、僅次於美國，加上既有三大科技鉅子百度、阿里巴巴、騰訊；這外表看來似走向市場化的私有企業制，但從實際政策行動來看，發展趨勢是恰好相反。

包定指出，中國政府希望取得對科技業更大的控制權，包括中國共產黨已在許多科技公司裡設置黨委組織，從營運到符合國家目標的各種經營決策，都得經過審查；中國監管機構更討論對阿里巴巴、騰訊等科技大咖取得一％股權，加上一席公司董事；且科技公司更被鼓勵得「歡迎」中國國企投資。

他舉例，中國網路搜尋引擎「搜狗」執行長王小川近期指出，中國正進入一個「混合制」的年代，企業能接受大量政府資助，「但若你天生想要走自己的路，當你的興趣與政府提倡的不同，就會發覺到事情很痛苦，比起過去更加痛苦」。

包定說，這種「準國有化」情況也適用於新創業；最近報告發現六成的中國獨角獸都有來自BATs的直接或間接投資，中國創投業在傳統科技私募業之外，更有中國政府的參與：在中國，政府持股創投公司超過一千家，掌控超過七五○○億美元（約廿二兆台幣）。

包定指出，中國企圖國有化科技業的後果，不僅直接挑戰川普政府的底線，還可能傷害民企發展，未來不思冒險創新、只投政府喜好，最後科技業成為下一個過剩的「新煤炭業」；據法國外貿銀行（Natixis）研究，川普政府宣告對中國進口課徵關稅清單，約七十％項目屬於「中國製造二○二五」。